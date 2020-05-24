Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan videolu bayram mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En içten dileğimiz şimdi yaşayamadığımız güzellikleri çok yakında yaşamak.

24.05.2020 03:54 | Son Güncelleme: 24.05.2020 03:59
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En içten dileğimiz şimdi yaşayamadığımız güzellikleri çok yakında yaşamak. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajla Türk halkının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, şunları kaydetti:
"Bu bayram, evde ailelerimizle birlikte ve birbirimize her zamankinden yakınız. Büyüklerimiz ve sevdiklerimizle bir araya gelmeyi ise biraz erteledik. En içten dileğimiz şimdi yaşayamadığımız güzellikleri çok yakında yaşamak. Bayramımız mübarek olsun."
Koca'nın paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı:
"Yine sahillerde yürüyeceğiz. Sokaklar yine bizim olacak. Komşularımızla buluşacağız. Yine büyüklerimizle bayramlaşacağız. Çocuklar parklarına kavuşacaklar. Arkadaşlarımızla bir kafede buluşacağız. Sevdiklerimiz için yine yollara düşeceğiz. Her günümüz yine sevinçle dolacak. Önümüzde bir bayram daha var. Ne zaman geleceği bize bağlı." Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan videolu bayram mesajı

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Fahrettin Koca, Güncel, Haber

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