Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de şu ana dek 277 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 106 bin 799'a yükseldi. Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan en önemli tedbirlerden biri de sosyal mesafe.

Gerek hükümet yetkilileri gerekse toplumun rol model olarak benimsediği birçok isim, hem sosyal medya hesaplarından hem de çıktıkları televizyon kanallarında 1,5 metrelik sosyal mesafenin önemine vurgu yapıyor. Virüsün kimde olduğu bilinemediği için insanların birbirine fazla yanaşmaması isteniyor.

"BANA YAKLAŞMA"

Bilim Kurulu Toplantısı öncesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yanına gelen görevliyi "Bana yaklaşma" uyarısında bulunarak sosyal mesafenin önemine bir kez daha dikkat çekti.

Bakan Koca, koronavirüse ilişkin açıklama yapmak için hazırlanırken bu sırada bir görevli yanına geldi. Bakan Koca, sosyal mesafe kuralını hatırladı ve anında "Bana yaklaşma" diyerek görevliyi uyardı.

Bakanın canlı yayına yansıyan bu görüntüsü dakikalar içinde sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.