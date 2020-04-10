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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, günlük test sayısında 30 bin eşiğinin aşıldığını belirterek, "Laboratuvar sayımız 106'ya çıktı. Yoğun bakıma giren hasta oranımız düşmeye devam ediyor. İyileşme hızında başarı grafiğimizi koruyoruz" dedi.

10.04.2020 20:05 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, Türkiye 'deki koronavirüs vaka ve ölüm sayılarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 864 test yapıldı ve 4 bin 747 yeni vaka tespit edildi, 98 hastamız hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya, vaka sayısı ise 4.747 artarak 47.029'a yükseldi.

"TEST SAYISINDA 30 BİNİ AŞTIK"

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, günlük yapılan test sayılarına da dikkat çekti. Bakan Koca, "Günlük test sayısında 30.000'i aştık. Laboratuvar sayımız 106'ya çıktı. Yoğun bakıma giren hasta oranımız düşmeye devam ediyor. İyileşme hızında başarı grafiğimizi koruyoruz. Veriler, önümüzdeki günlerde iyileşme hızında artış olacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
Etiketler: Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel

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