Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Hakkında Bakan Koca'dan Açıklama: Kabul Edilemez!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada infiale yol açan, ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüyle ilgili olarak, "Maalesef yaşanan olay son derece üzücü. İçinde hasta vatandaşı taşıyan ambulansa izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez. Bununla ilgili de maalesef birtakım sadece para cezasına yönelik yaptırımlar var, daha caydırıcı cezaların olması gerektiği kanaatindeyim. Sayın İçişleri Bakanımızla da bu konuyu tekrar değerlendirmeyi düşünüyorum" dedi.

324 LİRA PARA CEZASI KESİLMİŞTİ

E-5 Karayolu Cevizlibağ yakınlarında trafikte ambulans şoförüne yol vermeyip, yaptığı manevralarla geçişini kasıtlı engelleyen sürücünün görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntülerin ardından trafik ekipleri, sürücü M.E.Y.'yi yakaladı. 324 lira para cezası kesilen sürücüye fazla şerit değiştirdiği için bin 2 lira daha ceza verildi. Ayrıca sürücü hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemini düzenleyen TCK'nın 179. maddesine göre trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı.

"HASTA OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜM"

Sürücünün emniyetteki ifadesinde ise "Orta şeritte gidiyordum. Sol şeritte ambulans sesini duydum. O sırada önüme bir araç girdi, o araca sinirlendim. Sonra ambulansı takip ettim, ön tarafında kimse yoktu, hasta olmadığını düşündüm. Sinirlendim, bu hareketi yaptım" dedi.

Kaynak: AA