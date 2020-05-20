Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz pazar günü ünlü sanatçı Mazhar Alanson'u aramak istedi ancak numarayı yanlış çevirince İstanbul Maltepe'deki Zümrütevler Mahallesi muhtarı Serkan Aslan'ı aradı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
20.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:04
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz pazar günü ünlü sanatçı Mazhar Alanson'u aramak istedi ancak numarayı yanlış çevirince İstanbul Maltepe'deki Zümrütevler Mahallesi muhtarı Serkan Aslan'ı aradı. Duyduğu ses karşısında şoke olan muhtar, o anları ve görüşmenin detaylarını anlattı.

İstanbul Maltepe Zümrütevler Mahallesi muhtarı Serkan Aslan, geçtiğimiz pazar günü çok ilginç bir telefon aldı. Kendisini arayan kişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ydı. Bakan Koca aslında Mazhar Alanson'u arayacaktı ancak numarayı yanlış çevirince karşısına muhtar Serkan Aslan çıktı. Muhtar Serkan Aslan telefonun çaldığını duydu ama açamadı. Bir süre sonra tanımadığı numarayı geri arayan Aslan duyduğu ses karşısında kulaklarına inanamadı.

Şoke olan muhtar Aslan,o anları şöyle anlattı:

"Telefonu elime aldığımda baktım çağrıya. Baktığımda geri döndüğümde karşı tarafa duymadığımı özür dileyerek söyleyince ses tanıdık geldi. Ses tanıdık gelince sordum. 'Sesiniz tanıdık ama numaranız kayıtlı değil' dedim. WhatsAppdan mesaj attığını söyledi 'Kimle görüşüyorum, Tanıyamadım sizi' dedim. 'Ben Sağlık Bakanı Fahrettin Koca' dedi. Bir an çok şaşırdım. Ben de 'Sayın Bakanım gerçekten siz misiniz?' dedim. 'Evet, benim' dedi.

'Sayın Bakanım beni mi aradınız' dedim. 'Evet sizi aradım' dedi. 'WhatsAppdaki mesajımı görmediniz mi? dedi' 'Sayın Bakanım ilk aramaya çalıştım' dedim Bende bir şaşkınlık bir heyecan başladı söyleyeceklerimi de söyleyemedim bir türlü. Daha sonra ' Sayın Bakanım gerçekten beni mi aradınız' dedim 'Ben Mazhar - Fuat - Özkan üçlüsünden Mazhar Alonson'u aradım' dedi. 'Sayın Bakanım herhalde bir yanlışlık var dedim. Siz yanlış aradınız galiba dedim. Ben mahalle muhtarıyım ama bu vesileyle sizinle tanıştım çok sevindim' dedim. ' Bütün Türkiye gibi siz takip ediyoruz. Sizlere minnettarız' dedim.

Muhtar Serkan Aslan telefonda bir süre sohbet ettiği Bakan Koca'nın samimiyetinden etkilendiğini belirtirken, '

"Anneme babama selamlarını ilettiğini söyledi, ellerinden öptüğünü söyledi. Eşime çocuklarıma çok selam söyledi. Ben çok mutlu oldum. En son kapatırken ben heyecanla söylemedim " Mahallene selamlarımı ilet, Numaramı kaydet bir şey olursa irtibatta kalalım' dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Mazhar Alanson, Fahrettin Koca, İstanbul, Güncel, Haber

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