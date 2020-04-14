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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından vaka artış hızının düşüşe geçmesini Filyasyon yöntemi ile sağladıklarını belirterek, "Bu kelimeyi unutmayacaksınız" dedi. Peki Bakan Koca'nın üstünde durduğu Filyasyon nedir? Filyasyon nasıl oluyor? İşte vatandaşların merak ettiği Filyasyon ile ilgili bilgiler.

14.04.2020 20:23 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Filyasyon'un önemine dikkat çeken Bakan Koca, "Virüsün yayılma hızını kontrol altına almaya başladık. Bu başarımız Filyasyon sayesinde oldu. Filyasyon, temas zincirinin taranmasıdır. Vaka artış hızının düşüşe geçmesini Filyasyon yöntemi ile sağladık. Bu yöntemi hiçbir ülke uygulayamadı. 11 Mart'ta açıkladığımız ilk vakadan tespit ettiğimiz son vakaya kadar Filyasyon yöntemini uyguladık" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından "Filyasyon nedir?" sorusunun yanıtı çok sayıda internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Filyasyon ne demek? İşte, Filyasyon ile ilgili bilgiler.

FİLYASYON NEDİR, NASIL OLUR?

Filyasyon kelimesi tıpta hastalığın kaynağını bulmak anlamına gelmektedir. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda yapılan hastalığın ilk ortaya çıkış nedenini bulmak için yapılan çalışma anlamına gelmektedir.

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar?
Etiketler: Fahrettin Koca, Güncel

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