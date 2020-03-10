Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Önümüzdeki 1 aylık dönemi daha az temaslı, evde kendisini izole eden...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Önümüzdeki 1 aylık dönemi daha az temaslı, evde kendisini izole eden ve yaşlılarla temas içerisinde olmayan bir dönemi geçirmemiz gerekiyor" "Karantina için önce 25 hastane belirledik, devamında bu sayıyı 101'e çıkarttık.
10.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:04
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Önümüzdeki 1 aylık dönemi daha az temaslı, evde kendisini izole eden ve yaşlılarla temas içerisinde olmayan bir dönemi geçirmemiz gerekiyor""Karantina için önce 25 hastane belirledik, devamında bu sayıyı 101'e çıkarttık.""Sorun küresel çözüm ulusal""İran ile başka bir Avrupa ülkesinin sınırı olsaydı o ülke biterdi""Herkes bizim için şüpheli olmaya başladı""Zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmayın. 'Risksiz ülke yoktur' diyenlere inanmayın"
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Önümüzdeki 1 aylık dönemi daha az temaslı, evde kendisini izole eden...
Etiketler : Sağlık
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