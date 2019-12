Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Somali'nin yardım çağrısına tereddüt etmeksizin yanıt verildi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Cumhuriyeti her zaman olduğu gibi, Somali'nin yardım çağrısına bir an bile tereddüt etmeksizin yanıt verdi." ifadesini kullandı.

Koca, yazılı açıklamasında, kardeş ve dost ülke Somali'deki terör saldırısının herkesi derinden üzdüğünü vurguladı.

İki Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği saldırıda öğrenci taşıyan otobüsün özellikle hedef alınmasının, terörün kirli yüzünü bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çeken Koca, patlamadan hemen sonra yaralılardan 53'ünün, Somali'nin en donanımlı hastanesi olan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiğini belirtti.

Koca, 70'i Türk olmak üzere toplam 700 personelin görev yaptığı hastanede yaralılara ilk müdahalenin yapıldığı ve 17 kişinin ameliyat edildiği bilgisini paylaştı.

"Somali halkının başı sağolsun"

2014 yılında hizmete başlayan 201 yataklı hastanede, genel cerrahi, beyin cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi dahil olmak üzere 22 branşta uzman hekimlerle hizmet verildiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti her zaman olduğu gibi, Somali'nin yardım çağrısına bir an bile tereddüt etmeksizin yanıt verdi. Gerekli donanım ilave edilerek ambulans uçağa çevrilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A400M tipi askeri kargo uçağı ile Mogadişu'ya UMKE personeli ve cerrahi uzmanlarımızdan oluşan 20 kişilik bir ekip gönderdik. Ekiplerimiz, tam teşekküllü Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki yaralıların tedavilerini sürdürecek.

Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımız Turan Sevi ile Mehmet Kaplan'ın cenazelerini ve yaralanan 16 Somali vatandaşını refakatçileriyle beraber Türkiye'ye getirmek için uçağımız Mogadişu'dan hareket etmiştir. Tüm ekiplerimize kolaylıklar, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin ve dost Somali halkının başı sağ olsun."

