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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs test sayısının düne oranla yüzde 25,2 arttığını ve test merkezi sayısının 75'e ulaştığını belirterek, "Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim" dedi.

31.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye 'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 214'e, vaka sayısının ise 13 bin 531'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'deki toplam test sayısı ise 92 bin 403'e ulaştı.

TEST SAYISI DÜNE ORANLA YÜZDE 25,2 ARTTI

Bakan Koca paylaşımında, koronavirüs test sayısındaki artışa dikkat çekti. Test sayısının düne oranla yüzde 2,2 arttığını belirten Koca, "Test merkezi sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL İZOLASYONDAN TAVİZ VERMEYEN"

Vatandaşlara koronavirüs salgını ile ilgili uyarıda bulunan Bakan Koca, "Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim
Etiketler: Fahrettin Koca, Twitter, Türkiye, Güncel

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Bakan Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı

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