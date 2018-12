13 Aralık 2018 Perşembe 14:58



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Toplam 9 vatandaşımızı kaybettik""Şu an 34 yaralımızın hastanelerimizde tedavisi devam ediyor"Bakan Koca, YHT kazasıda yaralananları ziyarette bulunduANKARA - Sabah saatlerinde Ankara 'da meydana gelen YHT kazasında yaralanan hastaları tedavi gördükleri Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam 9 vatandaşımızı kaybettik" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde Ankara'da meydana gelen YHT kazasında yaralan hastaları, tedavi gördükleri Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Bakan Koca, "Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. 06.36'da olan kaza sonrası hastanelerimize gelen 84 hastamız oldu. Bu 84 hastanın şu an 34'ü tedavileri hastanelerimizde devam ediyor" ifadelerini kullandı.."Toplam 9 vatandaşımızı kaybettik"8 hastamız özellikle olayın olduğu mahalde, bir hastamızı da kalp onkoloji hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen kaybettik. Yani toplam 9 vatandaşımızı kaybettik. Şu an 34 tedavisi devam eden hastamızın 2 tanesinin durumu biraz daha ağır. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına baş sağlığı diliyor, hala tedavisi devam eden yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum Bu anlamda bir daha benzer kazaları Rabbim yaşatmasın" şeklinde konuştu."Şu an 34 yaralımızın hastanelerimizde tedavisi devam ediyor"'Koca, 'Olay yerinde hiç yaralı kaldı mı?" sorusu üzerine, "Kalmadı. Şu an 34 yaralımızın hastanelerimizde tedavisi devam ediyor. 2 tanesi dışında gerisinin ciddi bir sorunu yok" yanıtını verdi.