Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uçak kazasında yaralananları ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda yaşanan uçak kazası sebebiyle 180 yaralının tedavi edildiğini ve yatarak tedavisi devam eden 54 hastadan 12'sinin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirterek, "54 hastamız ve yoğun bakımda takip edilen hastalarımızdan hayati tehlikesi olan herhangi bir hastamızın olmadığını özellikle belirtmek istiyorum." dedi.

Koca, Pegasus Hava Yollarının İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan uçağının iniş yaptıktan sonra pistten çıkması sonucu yaralanan yolculardan bazılarını, tedavi gördükleri Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti ve durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Koca, son günlerde peş peşe yaşanan olayların millet olarak herkesi derinden üzdüğünü dile getirerek, Elazığ depreminin yaraları sarılırken, Van'da çığ felaketinin yaşandığını söyledi.

Bakan Koca, aynı gün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pisten çıkan uçağın elim bir kazaya neden olduğunu dile getirerek, "Kayıplarımız ve yaralılarımız oldu. Milletimizin başı sağ olsun. Her üç olayla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Elazığ depreminde bildiğiniz gibi 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Toplamda 1631 yaralımız takip edilmişti. Şu an 1 hastamız yoğun bakım şartlarında takip edilmek üzere toplamda 17 hastamızın yatarak tedavisi yapılıyor. 17 hastamızdan hayati tehlikesi olan herhangi bir hastamızın olmadığını da ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Van Bahçesaray yolunda çığ altında kalan minibüsten 7 vatandaşın naaşının çıkarıldığını hatırlatan Koca, ertesi gün hayatını kaybeden vatandaşlarla birlikte Van'da 41 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Koca, 84 yaralıdan servislerde ve yoğun bakımda takip edilen 29 yaralı olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:

"Bunlardan da 3 hastamızın yoğun bakım şartlarında tedavileri devam ediyor. 29 hastadan hayati tehlikesi olan herhangi bir hastamızın olmadığını söylemek istiyorum. Bugün hem Pendik Eğitim Araştırma hem de Kartal Eğitim Araştırma Hastanelerinde yatan hastalarımızı ziyaret ettim. Sabiha Gökçen Havaalanı'nda yaşanan elim kaza sebebiyle toplam 180 yaralımız tedavi edildi. Şu an yatarak tedavisi devam eden 54 hastamızdan 12 hastamızın yoğun bakım şartlarında tedavisi devam ediyor. 54 hastamız ve yoğun bakımda takip edilen hastalarımızdan hayati tehlikesi olan herhangi bir hastamızın olmadığını özellikle belirtmek istiyorum."

"Acil yardım ekiplerimiz ilk 9 dakika içinde alandaydı"

Sağlık Bakanı Koca, "Özellikle İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı, Elazığ ve Van'da yaşanan felaket sonrası acil yardım ekiplerimiz ilk 9 dakika içinde alandaydı. İlk 45 dakika içinde olan ambulans sayımız da 105'ti. Hastalarımızı en yakın hastanelere sevk etme noktasında yoğun bir gayret gösterildi. Bu arada 3 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Yoğun özveri ve gayretle çalışan sağık personelimize teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Bakan Koca, pistten çıkan uçağın pilotlarının sağlık durumunun da iyi olduğunu dile getirdi.

Ziyarette Koca'ya, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ersin Şimşek, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan ve Kartal Kaymakamı Abdullah Demir de eşlik etti.

Kaynak: AA