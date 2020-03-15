Menü
Haberler ›› Güncel ››Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık... - Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi.

15.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:56
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı. Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti Güncel
Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi Güncel
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Güncel
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok Güncel
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok