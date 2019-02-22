22 Şubat 2019, 13:26
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Bakan Koca'dan Grip İçin Bedava İlaç İsteyen Yıldız Tilbe'ye Yanıt: Aile Hekiminden Alabilir

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından grip için bedava ilaç talebinde bulunan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yanıt verdi, "Aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz zaten alabilir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şarkıcı Yıldız Tilbe'nin grip için bedava ilaç talebine yanıt verdi.

Tilbe için geçmiş olsun dileğinde bulunan Koca, "Sayın Yıldız hanım aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz zaten alabilir veya herhangi bir hekim reçete yazdığında geri ödeme kurumu bunu ödüyor" dedi.

Koca, gripten korunmak için "elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı" tavsiyesinde bulundu.

"GRİP EYLEM PLANIMIZ DEVREDE"

Grip vakalarının geçen haftalara göre yaklaşık yüzde 20 azaldığını belirten Koca, şunları söyledi:

"Sanatçımıza geçmiş olsun temennilerimi buradan iletmiş oluyorum. Sayın Yıldız hanım aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz zaten alabilir veya herhangi bir hekim reçete yazdığında geri ödeme kurumu bunu ödüyor ama gripten korunmanın en önemli unsuru elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı."

"DOMUZ YEMİYORUZ NEDEN DOMUZ GRİBİ OLUYORUZ"

Yıldız Tilbe, Twitter hesabından "Domuz yemiyoruz neden domuz gribi oluyoruz,,bu virüsten kurtulmak sağlıklı olmak istiyoruz, millet olarak, hastayız, nolucaz böyle, bize yazık değil mi? hastalıktan yorgun" paylaşımıyla bakanlığa çağrıda bulunmuştu.

Yıldız TilbeYıldız Tilbe'den Sağlık Bakanlığına Domuz Eti Sitemi: Domuz Yemiyoruz, Neden Domuz Gribi Oluyoruz

fahrettin koca, Yıldız Tilbe, Magazin, Güncel
Kaynak: AA


YORUMLAR (21)
CENGİZ: bedava mı sadece konuşmak bedava
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FAKİRLİK: YA NE UCRETSIZI İŞSİZİM CEBIMDE SON 10 TLM VARDI HASTANEYE GITTIM ECZANEDEN BANA 40 LIRA PARA CIKARDILAR GERI UZATTIM AGLAYARAK HASTA HALIMDE YOLA CIKTIM KIM YARDIM ETTI KI???
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RA: Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazınyildiz tilbe sen gercekten ya cok aptalsin yada birilerinin sözcülügünü yapiyorsun , yaziklar olsun sana
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AYNN: Türkiyede. . ! aile hekiminden. . !! TC Vatandaşına. . . !!! suriyeli deyilsin bakan yada millet vekili deyilsinn. . bedava ilaç. . !!!! :))) ne mutlu bizeki çok şükür TC Vatandaşının yüzünü güldüren bir bakanımız var. komiklikten anlayan bir bakanımız var. . kıymetlerini bilmek lazımm. . . hamdolsun. . . . !!!!!!
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DÜRBÜNLÜ: bugün cumada merkezi sistemle yapılan vaaz,,bir saat boşa geçti,,gürültü üzerine gürültü,,cami imamlarına vaaz verme yetkisi neden verilmiyor..?? Bilen varsa söylesin..!!
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