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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 264 hastanın iyileştiğini ve yoğun ve entübe hasta sayısındaki artış hızının düşme eğiliminde olduğunu belirterek, "Başarımız izolasyona bağlı.Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım" dedi.

08.04.2020 20:27 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin güncel bilgileri Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte 24 bin 900 test yapıldı ve 4 bin 117 yeni tanı kondu. Son 24 saatte 87 hastamız Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 812'ye, vaka sayısı ise 38 bin 226'ya yükseldi.

"YOĞUN VE ENTÜBE HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ HIZI DÜŞME EĞİLİMİNDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında, yoğun bakımda tedavi gören ve entübe hasta sayısının artış hızının düşme eğiliminde olduğuna dikkat çekti. Bakan Koca, "Hastalarımızdan 264'ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde
Etiketler: Fahrettin Koca, Twitter, Güncel

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