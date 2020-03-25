Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var - Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakımda dün itibariyle tedavi gören 136 hastanın olduğunu belirterek, Çin'den getirilen ilaçların bu hastaların tedavilerinde kullanılmaya başlandığını ifade etti.

25.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakımda tedavi gören 136 hasta olduğunu ve Çin'den getirilen ilaçların bu hastalarda kullanılmaya başlandığını açıkladı.

"TOPLAM 26 HASTAMIZ İYİLEŞTİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erken dönemde ilk vakalardan olan iki hastanın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaşan Bakan Koca, "65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu. Diğeri 60 yaşında başka bir erkek hastamız taburcu oldular. 7 gün sonra taburcu oldu. Toplam 26 hastamız iyileşti" dedi.

"YOĞUN BAKIMDA 136 HASTA VAR"

Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hastanın olduğunu ve Çin'den getirilen bu ilaçların hastaların tedavilerinde kullanıldığını belirten Bakan Koca, "Tedavi dozu belli, ve ortalama bir kutunun bir hasta için kullanıldığını biliyoruz, en az 5 günlük bir kullanım. Bir hafta içerisinde bunu daha net konuşabiliriz. Bizim ilaç miktarı bin 250 kutuydu" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Fahrettin Koca, Ziya Selçuk, Güncel

İlgili Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız varSağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan’a kadar uzatıldıSon Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakanlık emekli maaşlarıyla ilgili valiliklere talimat verdi Haberler
Bakanlık emekli maaşlarıyla ilgili valiliklere talimat verdi
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 683 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 683 kişi öldü
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı kritik eşiği aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı kritik eşiği aştı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Haberler
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı
Bakan Koca müjdeyi verdi! Taburcu olan 2, iyileşen 26 hasta var Haberler
Bakan Koca müjdeyi verdi! Taburcu olan 2, iyileşen 26 hasta var
ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı Haberler
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı

Son Dakika Güncel Haberleri

21:02: Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı - Haber 21:02: İran'da bir pizzacı, yaptığı pizzaları ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına dağıttı - Haber 21:02: Sokağa çıkma kısıtlaması olanların maaşları evlerinde ödenecek - Haber 21:00: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Kovid-19'u "basit bir grip" olarak nitelendirdi - Haber 20:59: Sağlık Bakanı Koca: "Kimisi geçen aydan olan, kimisi alkol alan kimisi de bayılan. Bu hastalık... - Haber 20:10: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var - Haber 20:10: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı - Haber 20:06: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi - Haber 19:59: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi - Haber 19:23: Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı - Haber 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler