Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Zonguldak'a Geliyor

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 11 Mart 2019 günü Zonguldak'a gelecek.31 Mart 2019 günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Zonguldak'a gelecek. 11 Mart 2019 günü Zonguldak ziyaretine saat 12.00'de Alaplı ilçe ziyareti ile başlayacak olan Bakan Koca, aday tanıtım ve proje açıklama programına katılacak. Bakan Koca 15.00'de Valilik ziyareti ve basın açıklamasında bulunacak. 16.30'da Zonguldak merkezde esnaf ziyareti gerçekleştirecek olan Bakan Koca, programlarının ardından kentten ayrılacak. - ZONGULDAK