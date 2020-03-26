Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sağlık Bakanı Koca: "16 hastamızı kaybettik, can kaybımız 75'e ulaştı"

Sağlık Bakanı Koca: "16 hastamızı kaybettik, can kaybımız 75'e ulaştı" "Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3 bin 629'a ulaştı.

26.03.2020 23:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 23:02
Sağlık Bakanı Koca: "16 hastamızı kaybettik, can kaybımız 75'e ulaştı"
"Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum"
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3 bin 629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5 bin 35'ti. Bugün 7 bin 286 olarak gerçekleşti. Bin 196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3 bin 629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Koca: ’16 hastamızı kaybettik, can kaybımız 75’e ulaştı’

Kaynak: İHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Genel

Haberin Videosu :

Sağlık Bakanı Koca: "16 hastamızı kaybettik, can kaybımız 75'e ulaştı"

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Sağlık Bakanı Koca: '16 hastamızı kaybettik, can kaybımız 75'e ulaştı' - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

23:38: Tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü - Haberler 23:32: Fransa'da doktorlar Covid-19 hastaları için sıtma ilacı yazabilecek - Haberler 23:23: CHP'li Özkoç: "Bazı ülkelerde 10-15 günlük, bir aylık tam izolasyon kararı uygulanıyor" - Haberler 23:17: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs'ün yeni epidemi merkezi Avrupa'dan ABD'ye kayabilir - Haberler 23:15: 102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi 23:12: İletişim Başkanı Altun'dan 'G20' değerlendirmesi - Haberler 21:58: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi - Haberler 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor - Haberler 21:00: Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı - Haberler 20:59: Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak - Haberler 20:29: Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi - Haberler