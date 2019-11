Sağlık Bakanı Koca: "17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıklarımızı yaptık"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık olarak 17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını bildirerek, ilgili talebin Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini, karar çıktığında kılavuzun yayımlanacağını söyledi.

Koca, TBMM'de gazetecilerin soruları yanıtladı.

Sağlık Bakanlığındaki atamalarla ilgili Koca, "17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Hangi bölümlere kaçar kişi alınmasıyla ilgili de talep, Cumhurbaşkanlığımıza gönderildi. Zannediyorum önümüzdeki haftalar orada değerlendirilip karar çıktığında da kılavuz yayımlanmış olacak. Aralıkta yayınlanır diye ümit ediyorum." diye konuştu.

Şehir hastanelerine 25 yıllığına ne kadar ödeme gerçekleştirileceği ve CHP'nin bu konuya ilişkin iddialarının sorulması üzerine Koca, şehir hastanelerinin hızlı inşasının hızlı finansla mümkün olduğunu ve Kamu Özel İşbirliği (PPP) modeliyle yapıldığını hatırlattı.

Bu süreçte şehir hastaneleri konusunda tecrübeye sahip olduklarını ve genel bütçeden yapılabilirliğini düşünerek kendi imkanlarıyla yapmayı düşündüklerini kaydeden Koca, "Bu, yarın tekrar PPP modeliyle yapmayacağımız anlamına gelmez. Ama bugünkü tercihimiz bu hastanelerin yapımını genel bütçeden yapabilir olduğumuz. Artık edindiğimiz tecrübeyle bunu daha rahat yapabiliriz diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Şehir hastaneleri kamu özel iş birliğiyle yapılmak zorunda değil"

İlave ihalesi devam eden 10 şehir hastanesinin olduğuna işaret eden Koca, bu hastanelerden Ordu, Sakarya ve Sancaktepe için proje ihalelerine çıkıldığını, ilave 7 hastane için de var olan ihaleleri iptal edip birkaç ay içinde proje ihalelerine çıkılmış olacağını açıkladı.

Erzurum Şehir Hastanesi, Balıkesir Şehir Hastanesinin PPP modeliyle yapılmadığına dikkati çeken Koca, "Şehir hastaneleri kamu özel iş birliğiyle yapılmak zorunda değil." dedi.

"Hizmetlerin hale süresi 25 yıl değil, 5 yıl"

Şehir hastaneleriyle ilgili iddialara işaret eden Koca, "Şehir hastaneleriyle ilgili bir kullanım bedeli var. Kısaca kira dediğimiz... P1 dediğimiz bina bakım, bir de P2 dediğimiz hizmetlerin ihalesi var. Kullanım bedeli kira dediğimiz durum 25 yıllık bir kullanım bedeli. Hizmet dediğimiz, kimisinde 14,15, 19'a kadar çıkabilen hizmetlerin ise ihale süresi 25 yıl değil, 5 yıl." bilgisini verdi.

25 yıl hizmet alarak sürdürme zorunluluğun olmadığını belirten Koca, "O durumda sadece kullanım bedelini almış olur. Diğer hizmetleri biz herkese ihale edebiliriz. Çünkü hastane sonuçta bizim." dedi.

"2020 bütçesi için de konulan toplam rakam 10,2 milyar"

Hizmetlerle, kullanım bedeli toplanarak bazı rakamların telafuz edildiğini kaydeden Koca şöyle konuştu:

"Bizim 2019 bütçesine koyduğumuz şehir hastaneleri ile ilgili miktar 5,2 milyar olup bu miktar hizmetlerin de toplamıydı. Kira olarak 5,2 olmasına rağmen bu yıl muhtemelen 4,6 milyar olacak, hizmet dahil. Bunun zannediyorum 2,8 milyarı kullanım bedeli olacak. 2020 bütçesi için de konulan toplam rakam 10,2 milyar. 10,2 milyardan daha aşağı olacağını tahmin ediyoruz ama bunun da kullanım bedeli 5 milyarın üzerinde. Kira denilen rakamdan bahsediyorum. Hangi hastanelerin? Şu an açılmış olan 10 hastane, 2020 de açılacak olan 4 hastane ile ilgili toplam rakamdan bahsediyorum. 2023 e kadar bu projeksiyonu yaptığımızda, bu diğer hastaneleri de kamu özel iş birliği yapacağımız düşünülerek, hizmetler de ilave ediliyor. Biz kendimiz yapsak da bu toplam rakamın yarısını yine veriyor olacağız. O hizmetleri ihale ettiğimizde bu rakamlar bizden çıkmış olacak. Kira adı altında rakamları büyütmenin anlamı yok."

Şehir hastanelerine yönelik memnuniyet anketlerinin yapıldığını açıklayan Koca, bu kurumlarla ilgili memnuniyetin daha yüksek olduğunu söyledi.

Anket sonuçlarını paylaşan Koca, "Eskişehir yüzde 99, Adana yüzde 98, Mersin yüzde 96, Isparta yüzde 95 gibi 90'nın üzerinde hasta memnuniyetinden bahsediyorum. Çalışan memnuniyeti de yüzde 80'lerde. Bu, ortalamamızın çok üzerinde olan bir oran." bilgisini verdi.

Bu kurumlardaki ulaşım sorununa dikkati çeken Koca, bunu çözmek için gayret içinde olduklarını dile getirdi.

Şehir hastanelerinin önemine işaret eden Koca, "Yurt dışında birçok ülkenin bu projeleri özellikle yükleniciler, Türk girişimcileri üzerinden yaptırma noktasında bir gayret içinde olduğunu biliyoruz." dedi.

"Tıbbi hizmetleri kendimiz yapmalıyız"

Kemoterapi, fizik tedavi hizmetlerini sözleşmede olmasına rağmen kendilerinin vermeyi planladıklarını bildiren Koca, "Bilkent Şehir Hastenesinin kemoterapisini biz veriyoruz. Fizik tedavi önümüzdeki günlerde açılacak. Gazi'de fizik tedavi sözleşme gereği hizmet alımıydı, hizmet alımından çıkardık. Cihazlarımızı kendimiz alıyoruz. Kemoterapiyi hizmet alımından çıkardık. Tıbbi hizmetlerin hizmet alımıyla devam edilmesinden yana değilim. Tıbbi hizmetleri kendimiz yapmalıyız." diye konuştu.

Şeffaf bir ödeme sistemi olduğunu dile getiren Koca, "Kamunun lehine olabilecek her ne varsa bizim gayret içinde olduğumuzdan emin olun. Bu süreçte neler yaptığımızı biz çok iyi biliyoruz. Muhataplarımız da çok iyi bilir. Keşke bunu bir de muhataplarımıza sorsanız." önerisinde bulundu.

"Geçmişte hata yaptınız, şimdi hatanızdan döndünüz" gibi bir anlam çıkarılmaya çalışıldığını kaydeden Koca, "Her dönem PPP modelini uygulamak zorunda mıyım? Benim imkanlarım müsait olduğunda genel bütçeyle yaptığımda seviniyor olmamız gerekmez mi? Hani imkanlarımız yoktu?" sorularını yöneltti.

Şehir hastanelerinde hasta garantisi olmadığının altını çizen Koca, acil hastaların şehir hastanelerine gönderildiği iddiasına ilişkin Bilkent Şehir Hastanesine giden söz konusu hasta oranının yüzde 7'yi geçmediğini söyledi.

Fahrettin Koca garanti denilen şeyin 5 yıllık süreçle alınan hizmetlerle ilgili olduğunu söyledi.

"Neyim Var?" portalı

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Neyim Var?" portalına ilişkin bilgi veren Koca, "Hastanın nereye, nasıl müracaat etmesi gerektiğini yönlendirmek istiyoruz. Burada yüzde 6 oranında hastanın yanlış bölüme muayene olmak için gittiğini biliyoruz. 'Neyim var?' ile daha çok MHRS ve e-Nabız ile entegre devrede olacak olan, şikayetini sorgulayan en fazla 22 soruyla bunu tamamlayan, hastanın hangi bölüme gideceğini gösteren, tanı anlamında da 5 tane de olası tanıyı gösteren, gerektiğinde birinci basamakta halledilmesi gereken bir şikayetse aile hekimine yönlendirmeyi de öneren bir sistem." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgede Sağlık Bakanlığınca yapılacak çalışmalara ilişkin bir soruya Koca, "Fırat'ın batısında 6 hastanemiz, 48 merkezde hizmet veriyoruz. Tel Abyad ve Rasulayn'da biz hızla mobil tırlarla hizmete başladık. Nerede, hangi hizmeti, nasıl yapmamız gerektiğini planlıyoruz. Fırat batısında yaptığımız gibi vatandaşa hizmeti vermeyi planlıyoruz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA