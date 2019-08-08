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Sağlık Bakanı Koca: "27 vatandaşımız depremden etkilenmiştir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "27 vatandaşımız depremden etkilenmiştir" dedi.

08.08.2019 17:44 Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "27 vatandaşımız depremden etkilenmiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Denizli'deki depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, "Merkez üssü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olan 6 büyüklüğündeki deprem, Isparta, Denizli, Afyon ve Burdur'da hissedilmiştir. Bu illerimizde toplam 27 vatandaşımız depremden etkilenmiştir. Yüksekten atlama ve panik sebebiyle hafif yaralanan 5 vatandaşımızın genel durumu iyidir. Deprem bölgesinde etkilenen başka vatandaşımız olup olmadığını tespit etmek üzere görevlendirdiğimiz ekiplerimiz, 22 adet ambulans ile bölgeyi taramaktadır. Ayrıca Çardak Devlet Hastanemizin yanında çadır poliklinik kurmaktayız. Hastanede herhangi bir hasar olmamakla birlikte tedbiren kurulan çadır poliklinik, yaklaşık 1 saat sonra vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacaktır. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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