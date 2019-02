Sağlık Bakanı Koca: "31 Mart Dosta Güven Düşmana Korku Seçimi Olacak"

Kaynak: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "31 Mart aynı zamanda birlik ve beraberlik içinde Türkiye 'nin özellikle bu coğrafyada mağdur ve mazlumların yanında, büyük lider ülke olduğunu güçlendirecek bir seçim olacak. 31 Mart, düşmanlarımıza korku dostlarımıza güven veren bir seçim olacak." dedi.Koca, Konya 'nın Altınekin ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreninde, vatandaşlardan 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi.AK Parti iktidarının başarısının arkasında milletle aynı değerleri paylaşmasının yattığını belirten Koca, "Milletimizin teveccühünü kazanarak, milletle beraber aynı hedefe doğru yürüyüşümüz devam edecektir. Önemli olan Hakk'tan yana olup milletimizin teveccühü kazanmak ve bu teveccühe layık olmaktır. Halk karşısında, Hakk karşısında mahcup olmamaktır." ifadelerini kullandı.Bölgede yaşanan olumsuzluklara karşı birçok zorluğa göğüs gererek ülkeyi geliştirme ve kalkındırma mücadelesi verdiklerini dile getiren Koca, "Bu ateş çemberinde ülkemiz adeta tüm mazlumlara kucak açan bir istikrar adası, güvenli bir liman haline gelmiştir. Bu, sayın Cumhurbaşkanımızın inancı, kararlılığı, halktan yana dik duruşu ve liderliği sayesinde olmuştur. Onun arkasından yürüdüğümüz müddetçe daha bir çok badirenin üstesinden geleceğimize inancımız tamdır. Birlik olduğumuz, safları sıklaştırdığımız, milletçe aynı hedefe yöneldiğimiz müddetçe her geçen gün daha da güçlü olacağız." diye konuştu.Koca, ülkenin istikrara, güvene ve tecrübeye her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğuna değinerek, şöyle devam etti:"31 Mart sadece bir yerel seçim değil. 31 Mart sadece partilerin seçimi değil. 31 Mart büyük, güçlü, istikrarlı Türkiye'nin kararının verileceği bir seçim olacak. 31 Mart, Türkiye'ye saldıranlara, terör örgütlerine ve bunları destekleyenlere bir cevap olacak. 31 Mart, 2 Kasım 2002'de başlayan şahlanışın dönüm noktası olacak. Bu seçimde kırgınlıkları, küskünlükleri lütfen bir anlığına unutalım. Büyük fotoğrafı görmeye çalışalım. 'Sandığa gitmiyorum' deme lüksümüz olmamalı. Bu demokratik hakkımızı mutlaka kullanalım. 31 Mart aynı zamanda birlik ve beraberlik içinde Türkiye'nin özellikle bu coğrafyada mağdur ve mazlumların yanında, büyük lider ülke olduğunu güçlendirecek bir seçim olacak. 31 Mart, düşmanlarımıza korku dostlarımıza güven veren bir seçim olacak."Altınekin'in sağlık sorunlarından haberdar olduğunu belirten Koca, "Entegre hastanemiz var ama birçok da diyaliz hastamız var. Bununla ilgili de en az dört ünitelik bir yapıyı devreye sokma konusunda talimat verdim, çalışmalarını yapıyoruz." diye konuştu.Bakan Koca, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin hayırlara vesile olmasını diledi.AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da Konya'nın ve Konyalının her zaman liderinin yanında olduğunu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde de durmaya devam edeceğini söyledi.Yerel seçimler için vatandaşlardan destek isteyen Angı, bunun bir parti seçimi olmadığını, ülkenin bekası meselesi olduğunu vurguladı.Konuşmaların ardından Bakan Koca ve protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti.Bakan Koca daha sonra Altınekin Belediyesini ve ilçe esnafını ziyaret etti.