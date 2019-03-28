28 Mart 2019, 10:25
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Sağlık Bakanı Koca: "31 Mart'ın Tarihi Sorumluluk Gerektiren Bir Seçim Olduğunu Düşünüyorum"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (1)

Sağlık Bakanı Koca: "Deniz Baykal'ı dün ziyaret ettim, 1 Nisan itibarıyla taburcu edilerek Antalya'ya kendi evine gitmiş olacak."

Sağlık Bakanı Koca: "Bu seçimin normal, basit bir seçim olmadığını, 31 Mart'ın tarihi sorumluluk gerektiren bir seçim olduğunu düşünüyorum."

Sağlık Bakanı Koca: "(Deniz Baykal'ı ziyareti) Türkiye'nin geleceğini takip ettiğini, gündemi yakinen bildiğini ve gelecekten umutlu olduğunu gördüm." Güncel
Kaynak: AA