Sağlık Bakanı Koca: "31 Mart'ın Tarihi Sorumluluk Gerektiren Bir Seçim Olduğunu Düşünüyorum"

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (1)Sağlık Bakanı Koca: "Deniz Baykal'ı dün ziyaret ettim, 1 Nisan itibarıyla taburcu edilerek Antalya'ya kendi evine gitmiş olacak."Sağlık Bakanı Koca: "Bu seçimin normal, basit bir seçim olmadığını, 31 Mart'ın tarihi sorumluluk gerektiren bir seçim olduğunu düşünüyorum."Sağlık Bakanı Koca: "(Deniz Baykal'ı ziyareti) Türkiye'nin geleceğini takip ettiğini, gündemi yakinen bildiğini ve gelecekten umutlu olduğunu gördüm."