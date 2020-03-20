Sağlık Bakanı Koca, 311 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını, hasta sayısının 670'e,...
Sağlık Bakanı Koca, 311 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını, hasta sayısının 670'e, can kaybının da 9'a yükseldiğini bildirdi.
20.03.2020 23:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:22
Sağlık Bakanı Koca, 311 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını, hasta sayısının 670'e, can kaybının da 9'a yükseldiğini bildirdi.
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Kaynak: AA
Etiketler : fahrettin koca, Güncel