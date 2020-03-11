Menü
Haberler ›› Güncel ››Sağlık Bakanı Koca: '60 derecenin üzerinde olmak kaydı ile Bilim Kurulu kolonyayı tavsiye ediyor.' - Güncel

Sağlık Bakanı Koca: "60 derecenin üzerinde olmak kaydı ile Bilim Kurulu kolonyayı tavsiye ediyor."

Sağlık Bakanı Koca: "60 derecenin üzerinde olmak kaydı ile Bilim Kurulu kolonyayı tavsiye ediyor.

11.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:35
Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: "60 derecenin üzerinde olmak kaydı ile Bilim Kurulu kolonyayı tavsiye ediyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : fahrettin koca, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan Güncel
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan