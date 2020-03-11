Sağlık Bakanı Koca: "60 derecenin üzerinde olmak kaydı ile Bilim Kurulu kolonyayı tavsiye ediyor."
Sağlık Bakanı Koca: "60 derecenin üzerinde olmak kaydı ile Bilim Kurulu kolonyayı tavsiye ediyor.
11.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:35
Sağlık Bakanı Koca: "60 derecenin üzerinde olmak kaydı ile Bilim Kurulu kolonyayı tavsiye ediyor." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : fahrettin koca, Güncel
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