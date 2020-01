Sağlık Bakanı Koca, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaçla ilgili takip sistemimiz güçlü olduğu için ciddi sorun yaşamıyoruz." dedi.

Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Şubatta yapılması beklenen kur güncellemesi öncesinde piyasada ilaç sıkıntısı yaşandığı iddiaları ve talebin yoğun olduğu ilaçlara erişimde sıkıntı olup olmadığı sorulan Koca, şu yanıtı verdi:

"Şunu çok rahat söyleyebilirim, piyasada bulunan ilaç sayımız 7 bin 681. Avrupa İlaç Ajansının sitesinde bugün 120-150 ilacın eksik olduğunu görürsünüz. Birçok sebebi olabilir ama genelde anlık, dönemsel talep artışları olabilir. Yer yer birtakım fiyat sorunları yaşanabilir, ham madde sorunları yaşanabilir. Türkiye'de ise 7 bin 681 ilacın piyasada olduğunu ve şu an piyasada olmayan ilacın bile yani ruhsat almamış ama hasta için faydalı olduğunu söyleyen hekimin reçetelendirdiği 'yeni nesil' ilaçları bile yurt dışından tedarik edebilirliğimiz söz konusu. 2019'da bu ilaçlar için toplam harcanan 3,2 milyar lira oldu."

"İlaç Takip Sistemi ile üreticiden vatandaşa kadar takip ediyoruz"

Koca, ruhsatı olmayan ve geri ödeme sisteminde bulunmayan ancak hekim reçetesiyle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun onayladığı yeni nesil, çoğu pahalı onkolojik ve immünoterapi ilaçların yurt dışından temin edildiğini belirterek "Hem ilaca erişimde hem de piyasada ruhsatı olmayan ilacı bile tedarik etme noktasında son derece katı davranıyoruz. Bu anlamda elimizdeki bütün imkanları vatandaşımız için seferber ettiğimizi örnek olsun diye söylüyorum." dedi.

İlaç Takip Sistemi ile ilacı üreticiden vatandaşa ulaşana kadar rahatlıkla takip ettiklerini bildiren Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Hangi eczanede, depoda veya üreticide bunun eksik olduğunu çok rahat görebiliyoruz. Hem müdahale amaçlı hem yakından takip etmek anlamında İlaç Takip Sistemi bizim için son derece önemli. 25 Aralık'ta önemli bir değişiklik yaptık, bundan böyle ithal ilaç veya üretilen ürünün imal edildiği tarihten itibaren ithal ise 45 gün, gümrükten geçişten itibaren imal ürün için de 60 günde İlaç Takip Sistemi'ne bildirilmesini zorunlu kıldık.

İlacın sisteme girmesini sağlamış oluyoruz ve bu şekilde ilacın takibini, eksiğini görebilmemiz söz konusu olacak. Buna yaptırım ne? Önce uyarı, devamında ruhsat iptali. Ciddi bir müeyyide koyduk. Bildirimi yapmamasından kaynaklanan, ilacın vatandaşa erişimini engellemeyle sonuçlanan bir davranış şekli olduğunda, bu ruhsat iptaline kadar götürebilir. İlaçla ilgili takip sistemi güçlü olduğu için ciddi bir sorun yaşamıyoruz."

"Sıkıntı yaşatmama noktasında kararlıyız"

Koca, ilaçlarda her yıl şubat ayında fiyat düzenlemesi yapıldığına ve düzenlemenin 20 Şubat'tan itibaren geçerli olduğuna işaret ederek, "Bu anlamda avro kuru üzerinden geçen yıla kadar yüzde 70'ti, geçen Sayın Cumhurbaşkanımızın yayımladığı bir kararnameyle bir önceki yılın avro kurunun yüzde 60'ı olarak uygulanmış oluyor. Geçen yıl bunu uyguladık, yüzde 26,2 gibi bir zam yapılmıştı, bu yıl için de yine benzer şekilde, bir önceki yılın avro kuru üzerinden yüzde 60'ı hesaplanarak Şubat'ın 15'inde bunu bildirmiş olacağız ve 20'sinde de geçerli olacak." diye konuştu.

İlaç Takip Sistemi'nin, yakın takibi ciddi anlamda kolaylaştırdığını ve yaygın denetim ekipleriyle sahada olduklarını vurgulayan Bakan Koca, "Vatandaşımızın, ilaçsız kalmaması ve istismar edilmemesi noktasında her türlü hassasiyeti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Bu anlamda herhangi bir sıkıntı yaşatmama noktasında kararlı olduğumuzu söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, vatandaşların aradığı ilacı nöbetçi eczanede bulamamasının "komple yok ya da hiç gelmeyecek" gibi anlamasına yol açtığının belirtilmesi üzerine, şunları söyledi:

"Nöbetçi eczanede o gün için yoğunluk olabilir. Biz İlaç Takip Sistemi ile hangi depoda ve hangi bölgede ne kadar ilacın olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla eczane bu ilacı başka bir depodan isteyebilir ya da bir başka nöbetçi eczaneden tedarik etmesi mümkün olabilir ama esas 24 saat devrede olan depolardan talep artışı bile olsa eczanenin tedarik etmesi mümkündür. Dolayısıyla bu anlamda bir sorun yok."

"Sağlıklı Çözüm" uygulaması

Koca, vatandaşların ilaca ulaşamadıkları ya da olumsuz bir durumla karşılaşmaları durumunda Bakanlığın, 24 saat devrede olan "Sağlıklı Çözüm" uygulamasına ulaşmalarını isteyerek, başvuruda bulunulması halinde yardımcı olunacağını bildirdi.

"Sağlıklı Çözüm" uygulamasını daha da yaygılaştırmak istediklerini dile getiren Bakan Koca, "Vatandaşlarımızın telefonla aramalarının azaldığını ve sosyal medyadan çok kolay yazdığını biliyoruz. Birkaç aydır, 'Sağlıklı Çözüm' uygulaması devrede. Her geçen gün geliştirmeyi düşündüğümüz 'Sağlıklı Çözüm' ile vatandaşımıza mutlaka dönüş yapma noktasında da bir çaba ve gayret içinde olduğumuzu söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

