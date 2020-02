Sağlık Bakanı Koca AA Editör Masası'na konuk oldu: (1)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar Türkiye 'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı. Bu rastlanmayacağı anlamına gelmez. Sonuçta giderek dünyaya yayılan bir virüs var. Bu yayılmadan daha da önemlisi sınır komşumuz İran 'da çok ciddi bir salgının başlamış olması. Dolayısıyla kontrollü olmak zorundayız." dedi.Koca, katıldığı Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı."İran'dan dün Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları karantina altına alındı. Yolcuların sağlık kontrolleri ve karantina planlaması nasıl yapıldı? Bazı yolcularda öksürük ve çeşitli şikayetler görülmesi planınızı değiştirdi mi? Alınan ilk numunelerin ve risk analizlerinin sonuçları nedir?" sorusu üzerine Bakan Koca, bu süreci vatandaşlara her gün bilgi vererek şeffaf bir şekilde sürdürme gayreti içinde olduklarını ifade etti.Enfeksiyonun kaynağının Çin'de Vuhan kenti ve Hubey eyaleti, İran'da ise Kum ve Meşhed bölgesi olduğunu, Türk vatandaşlarından Kum ve Meşhed geçmişi olanları, Vuhan'dan getirilenler gibi özel bir yaklaşımla getirmeyi benimsediklerini anlatan Koca, İranlı hiç kimsenin Türkiye'ye alınmadığını söyledi.Çin'den uçakla Vuhan dışından gelecek olanlara 14 gün gözlem uyguladıklarını ifade eden Koca, "Burada da benzer şekilde 14 günlük gözlem uyguluyoruz. Kum ve Meşhed dışından olanları evinde veya uygun ortamda gözlem altına alıyoruz. Fakat Kum ve Meşhed'den gelenleri daha özel yöntemlerle direkt karantinaya alma yaklaşımı içinde olduk." dedi.Koca, Cuma gününden itibaren Kum ve Meşhed geçmişi olan 23 kişiye özel karantina uyguladıklarını, Kum öyküsü olan ve hastalık belirtileri bulunan 28 İranlının ise sınırdan alınmadığını aktardı.İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçakta Kum ve Meşhed geçmişi olanların bulunmaması gerektiğini belirten Koca, bunların varlığının bilinmesi ve 4 kişide soğuk algınlığı bulgularının olması üzerine riski azaltmak için karantina veya gözlem uygulaması yaptıklarını kaydetti.İran'dan gelen ve rotası İstanbul olan uçağı bu endişeden dolayı Ankara'ya çevirdiklerini dile getiren Koca, İstanbul'da da hazırlıkların olduğunu ancak uçakta 142 kişinin bulunması ve daha önceki deneyimlerden dolayı karantina için Zekai Tahir Burak Hastanesi'ni uygun gördüklerini söyledi."Çin dışında 33 ülkede görülüyor"Bakan Koca, "Koronavirüsün dünyadaki seyri"nin sorulması üzerine, Vuhan ve Hubey merkezli salgının her geçen gün yayıldığını, dün itibarıyla Çin dışında 33 ülkede görüldüğünü ifade etti.Daha önce hastalık her gün 1200-1300 kişiye bulaşırken, bunun şimdi 400-500'lere düştüğüne dikkati çeken Koca, şöyle konuştu:"Ölüm şu dönemde 2765. Dünyada 81 bin 7 enfekte vaka var. Şu dönemde Çin dışındaki ülkelerde bir artış var. Dün itibarıyla Brezilya ve İsviçre de ilave oldu. Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs enfeksiyonuna, salgınına, vakasına rastlanmadı. Bu rastlanmayacağı anlamına gelmez. Sonuçta giderek dünyaya yayılan bir virüs var. Bu yayılmadan daha da önemlisi sınır komşumuz İran'da çok ciddi bir salgının başlamış olması. Dolayısıyla kontrollü olmak zorundayız. Enfeksiyonun kaynağı yurt dışından yani Çin. Şimdi yeni kaynaklar oluşuyor. Bu yeni kaynaklar İran ve benzeri ülkeler. Biz bu ülkelerden Türkiye'ye girişi önlemek üzere her türlü çabayı sarfediyoruz. Ne kadar ülkeye girişi geciktirilebilirse o kadar fayda sağlamış oluruz. Girme ihtimalinin olmadığını söylemeyeyiz. Bütün tedbirlerimiz bunu önlemeye yönelik ama 'bu asla olmayacak, olduğunda kıyamet kopacak' yok böyle bir durum. Bununla ilgili olduğunda da bütün hazırlıklarımız var. Yapılması gereken ne ise her noktada hazırız, biz ilk günden itibaren 81 ilimizde referans hastaneleri oluşturduk. Yani hastaları takip edebileceğimiz negatif basınç odalarının olduğu, sağlık personelimizin yetiştirildiği, eğitildiği merkezler oluşturduk. Bu anlamda hazırlıklıyız.""Daha uçaktayken anons yapıyoruz"Koca, salgına ilişkin, "Türkiye'ye girişi ne kadar geciktirebilirsek, bu süreçte ne kadar az etkilenebilir ülke olursak bizim için başarı olur." dedi.Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etmeden önce Türkiye'nin tedbirlerini almaya başladığını, hızla Bilim Kurulu oluşturduklarını hatırlatan Koca, Türkiye'nin yetkin akademisyenlerden oluşturdukları Bilim Kurulu'nun, sağlık çalışanlarının gelen hastaya nasıl davranması gerektiği konusunda bir rehber yayımladığını kaydetti.Koca, hangi hastanelerin referans hastane kabul edileceği, hangi hastaların şüpheli olacağı konusundaki çalışmalara acil durum ilanından 2 hafta önce başladıklarını belirterek, "(Termal kamera sadece ateşini ölçer bununla mı takip ediyorsunuz?) deniyor. Haklı olabilirler ama şunu göz ardı etmeyelim, Dünya Sağlık Örgütü ve Bilim Kurulu'nun önerdikleri dışında biz farklı bir şey yapmadığımız gibi ötesini yapıyoruz." diye konuştu.Termal kamera ile gözden kaçan ateşi yüksek vakanın görüldüğünü aktaran Bakan Koca, şunları kaydetti:"Vuhan'dan zaten uçuşlar durdurulmuştu. Çin'e uğrayan herkesi 14 gün gözetim altına alıyoruz. Dün itibarıyla yine böyle olan 12 vakamız oldu. Bundan sonraki süreçte İran ile benzer durum yaşıyor olacağız. Dün yine benzer şekilde başka ülkeler üzerinden gelen, son 14 gün içinde İran'a uğramış olan kişiler oldu. Biz bunları özellikle Emniyet ile, İçişleri Bakanlığımızla yakın iş birliği içinde çalışarak tespit edip, sağlık birimimizce karantina odamızda sağlık taramaları yapılıyor, her halükarda 14 gün gözleme alıyoruz. Bu gözlemin illa hastane olması şart değil, ev ortamı, otel şartlarında olur, takip ediyoruz. Kimle takip ediyoruz? Sağlık personelimiz, hekimlerimiz, aile hekimleri ve il sağlık müdürlüğü üzerinden takip ediyoruz. Daha uçaktayken anons yapıyoruz, herkese broşür veriyoruz. Bu anlamda herhangi olabilecek en ufak bir klinik bulguda, şikayette kime nasıl müracaat edilmesi gerektiğini de öğretiyoruz."(Sürecek)