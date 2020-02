Sağlık Bakanı Koca AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Türkiye 'de koronavirüs vakalarının gizlendiği" iddiasına yönelik, "Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) bir şeyi gizleyebilir misiniz? Gizlediğinizde bir daha dünyada bir yeriniz olabilir mi?" dedi.Bakan Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.Yeni koronavirüs konusunda vatandaşlardan bir şey saklanmasının söz konusu olmadığını belirten Koca, "Koronavirüslü hastaya 'siz hasta değilsiniz' deme şansınız nasıl olabilir, o hastayı tedavi etmeniz gerekiyor, o hastanın diğer insanlarla temasını önlemeniz gerekiyor. Hangi vicdanla bunu yapabilirsiniz?" diye konuştu.Koca, hastalığın tedavisi konusunda herkesin sağlık çalışanlarına güvenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünya Sağlık Örgütünden bir şeyi gizleyebilir misiniz? Gizlediğinizde bir daha dünyada bir yeriniz olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi?" ifadesini kullandı.Virüsün bilinmezliklerinin olduğuna dikkati çeken Koca, her geçen gün bu konuyla ilgili yeni bir bilgi akışının olduğunu dile getirdi.Virüsün sıcak ortamlarda ömrünün kısa olduğunun altını çizen Koca, "Hava sıcaklığının artmasıyla bu salgının azalacağı konusunda dünyada, DSÖ'de ve bizim Bilim Kurulunda bir kanaat söz konusu. Bu süreci biz ne kadar uzatabilirsek, ülkeye girişini ne kadar geciktirilebilirsek... Bütün arzumuz olmaması yönünde ama olamaz denilebilir mi? Olabilir çünkü Avrupa'da, birçok ülkede, Amerika'da, İtalya'da görüldü ama tedbirlerini hızla almaya başladılar. İran 'da yaşayan, bu enfeksiyonu alan vatandaşınız gelebilir. Bu vatandaşınız gelmek isteyecek. Almayacak mısınız?" değerlendirmesini yaptı."Vatandaşımız panik havası içinde olmasın"Çin'in ve İtalya'nın virüsün görüldüğü bölgeleri hemen karantina altına aldığını söyleyen Koca, İran'da böyle bir yaklaşımın olmadığını belirtti.İran'ın, Türkiye'nin komşusu olduğu için riskin büyüdüğünü dile getiren Koca, bunun için önlemlerin daha katı bir şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti.İran'a virüsle mücadele konusunda tavsiyelerde bulunduklarını aktaran Koca, İran'ın virüsün kontrol altında olduğunu, karantina uygulamasına gerek görülmediğini bildirdiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da süreci yakından takip ettiğini anlatan Koca, "Bilim Kurulunun alması gereken tedbirlerin, önerilerin karara bağlanması noktasında talimatları oldu." dedi.Virüsün Türkiye'ye gelmemesi için çabaladıklarını belirten Koca, "33 ülkede görüldü, Türkiye'de yok, olmaması için gayret içindeyiz. Vatandaşımız panik havası içinde olmasın. Bir virüs yok, olduğunda da her türlü ekipman, insan kaynağımız var." diye konuştu."Uçuşları durdurulan üçüncü bir ülke yok""Koronavirüs Hac mevsimini etkileyecek mi?" sorusu üzerine Bakan Koca, "Önümüzdeki haftalar salgının seyrine göre Bilim Kurulunun önerisi olabilir, onu da zaten kamuoyuyla paylaşırız." ifadesini kullandı."Uçuşların durulması ihtimali olan başka ülke var mı?" sorusuna ise Koca, "Şu an üçüncü bir ülkeyle ilgili bir karar alınmadı. Ama bu süreçte olmayacağı anlamına gelmez. Bölgedeki dağılım ve etkilenim bu anlamda alacağımız kararı etkiler." cevabını verdi.Çin'de yeni tip koronavirüsün artış hızının düştüğünü aktaran Koca, Çin dışındaki ülkelerde ise virüsün giderek arttığının görüldüğünü söyledi.Hastalanan kişinin öncelikle karantina odasına alınarak izole edilmesi gerektiğini belirten Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Sağlık personelinin korumalı bir şekilde size hizmet etmesi sağlanır. Devamında klinik gözlem, takip yapılır, gerektiğinde de yoğun bakım şartları devreye girer. Giderek solunum yetmezliği ile sonuçlandığını biliyoruz. Onun için süreci takip ediyoruz. Sadece Ankara Şehir Hastanesinde yoğun bakım şartları olan, tek kişilik odaların olduğu 48 tane hazır, boş bekletilen yatağımız var. Her ilde referans hastane olarak planlanan ve personeli eğitilen, yoğun bakımları da boş bekletilen hastanelerimiz var. Bu anlamda hazırlıklıyız."Koca, koronavirüse ilişkin tedbirler çerçevesinde tüm illerde referans hastanelerin belirlendiğini ve personelin eğitildiğini ifade etti.Aşı çalışmalarıKoronavirüse yönelik aşı çalışmalarına değinen Koca, şunları söyledi:"Dünyada koronavirüse yönelik spesifik bulunmuş bir antiviral ilaç daha yok. Genel kombine tedaviler söz konusu. Yani antiviral dediğimiz ikili ilaç grubunun uygulandığı çalışmaları biliyoruz. Bunun dışında aşı çalışması var. Aşı çalışmasıyla ilgili gelişme olduğunu söyleyen merkez ve ülkeler var. Fakat aşı ile ilgili antikor sürecinden sonra özellikle klinik çalışma son derece önemli. Esas zaman alıcı olan da klinik çalışma. Hayvan ve insan üzerinde çalışmalar oluyor, olacak. Dolayısıyla bu süreç öyle 1-2 ay değil, en az 6-9 ay gibi bir süreç olacak. Bugünden yarına aşının hemen pratik kullanıma geçebileceğini beklemiyoruz, Bilim Kurulu da beklemiyor."Erken tanının önemine dikkati çeken Koca, "Bunun için de hızla bir çalışma başlattık ve erken dönemde 90, 120 dakika arasında çıkan, son yaptığımız çalışmayla 75 dakikaya kadar düşürdüğümüz hızla sonuç veren bir yerli kit çalışmamız oldu. Maliyeti dörtte bir oranına indi." açıklamasında bulundu.Bununla ilgili İran'dan dün talep geldiğini ve kitlerin bugün gönderileceğini belirten Koca, "Bugün için 1000, devamında 10 bin talepleri oldu. Devamında da 10 bini hızla göndermek üzere planladık." diye konuştu.Koca, yerli kitle ilgili Türkiye'de sorun olmadığını söyledi."Bilgilendirmelerimize kulak verilmesi önemli""Koronavirüse karşı şunu yerseniz güçlü olursunuz." şeklindeki söylem ve tartışmalara ilişkin soruya da Koca, "Genelde bilim insanımız dışındaki kişiler tarafından daha çok söylenir. Daha çok Bilim Kurulu ve bilim insanımızın söylem ve önerilerinin dikkate alınması gerek. Özellikle şu dönemde istirahat ve beslenmenin dışında 'şu yenilirse bu virüsü kolay atlatırsınız veya bulaşmaz' gibi bir yaklaşımın doğru olmadığını söylemek istiyorum." karşılığını verdi.Şu an Türkiye'de koronavirüs bulunmadığını yineleyen Koca, şunları kaydetti:"Vatandaşımızın panik havası içinde olmasını gerektirecek hiçbir durum yok. Soğuk algınlığı, grip ve mevsimsel gripten nasıl korunması gerekiyorsa o tedbirlerle yaklaşılması ve abartılmaması gerektiğini, erken dönemde maskeyi sadece gripli olanların kullanabileceğini, herkesin maske kullanma durumunun önerilmediğini ifade etmek istiyorum.Bugüne kadar ülkemize özellikle Bilim Kurulunun önerileri, uzman kadromuzun ve Bakanlığımızın aldığı kararlarla bu salgının girişi önlendi. Bundan sonraki süreçte özellikle yanlış kanıya sebep olabilecek üsluba güvenilmemesi ve bizim Bakanlık, Bilim Kurulu olarak önerilerimiz ve bilgilendirmelerimize kulak verilmesinin daha önemli olduğunu ifade etmek istiyorum."Sağlık Bakanı Koca, bu konuda vatandaşı sürekli bilgilendirdiklerini ve bilgilendirmeye devam edeceklerini kaydetti.(Sürecek)