Sağlık Bakanı Koca AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin, "Risk kapıya geldi, son derece önemli. Bundan sonraki süreçte bölgeye yayılımını her geçen gün görmüş oluyoruz. Irak'a, İsrail'e, benzer şekilde diğer ülkelere, Lübnan'a yayıldığını ve kaynak olarak Kum kenti olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bölgemizde, her geçen gün artıyor bu yayılım. Bizim, tedbirlerimizi almamız, sınırdan içeri girişleri önlememiz gerekiyor." dedi.Bakan Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.Pazar günü İran ile sınır kapılarının kapatıldığını hatırlatan Koca, "Pazar gününden önce yani cuma gününden itibaren biz sınırlarda ve havayolu ile gelenleri Kum ve Meşhed geçmişi ve teması varsa özellikle gözleme ve karantinaya almaya başladık. O süreçte Türk vatandaşı olmayan her birini de sağlık kontrolünden geçirerek, en ufak bir şüphe duyduğumuzda zaten sınırlarımızdan içeri almadık." bilgisini verdi.Cuma gününden pazar gününe kadar yasak konmadığı halde 28 kişiyi geri gönderdiklerini dile getiren Koca, "Risk kapıya geldi, son derece önemli. Bundan sonraki süreçte bölgeye yayılımını her geçen gün görmüş oluyoruz. Irak'a, İsrail'e, benzer şekilde diğer ülkelere, Lübnan'a yayıldığını ve kaynak olarak Kum kenti olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bölgemizde her geçen gün artıyor bu yayılım. Bizim, tedbirlerimizi almamız, sınırdan içeri girişleri önlememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.Koca, Türkiye 'de bir vakanın "pozitif" çıkması halinde ise izolasyonunu çok hızlı yapıp, kontrol altına alma yaklaşımında olduklarını ifade etti.İran'da 4 önemli sınır kapısı olduğuna işaret eden Koca, şöyle konuştu:"Bizim bu süreçte gelen Türk vatandaşımızla ilgili sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Kum kenti ve Meşhed öyküsü olanları mutlak karantinaya alıyoruz, dün itibariyle 28 kişi alındı. Bu süreçte ülkeye girişlerini mutlak önlemek istiyoruz. Dün geceden itibaren 00.00 itibariyle tamamen yasak kondu, hiç kimse alınmadı ve bu süreçte biz özellikle sınır bölgesinde sahra hastaneleri de oluşturup, daha çok burada 14 günlerini tamamlama noktasında bir yaklaşım içindeyiz. Eğer, Kum kenti ve benzeri yerden gelenler olur veya İran'dan Türk vatandaşımızın gelme durumu söz konusu olursa onu da gerektiğinde hastaneler tespit edildi, Doğu Beyazıt, Erzurum, Van gibi bu hastanelerde de karantinaya almayı, eğer yoğunluk olursa bu dönemde sahra hastanelerinin de sınırda sayılarını giderek artırarak, bunu dengelemek istiyoruz.""Türkiye'deki vatandaşımızı da korumak durumundayız"Kum ve Meşhed geçmişi olanları, 14 gün sınır ve sınıra yakın bölgede tutma ve ülke içine almama yaklaşımında olduklarını belirten Koca, şöyle devam etti:"Türk vatandaşları da 'herkes gelsin istediği gibi, biz içeri alacağız' gibi bir yaklaşım içerisinde değiliz. Böyle bir şey olmayacak. Türk vatandaşımızı biz sahipsiz bırakmak istemiyoruz, mutlak bu anlamda elimizden gelen gayreti gösteriyor olacağız ama biz Türkiye'deki vatandaşımızı da korumak durumundayız. Dolayısıyla burada alacağımız tedbirlere ve yaklaşımlara, ne yapmamız gerektiğini anlatarak, bunu kabul eden kişileri gelmek istiyorlarsa tabii ki alacağız."Çin'in Vuhan kentindeki virüsün kaynağına ilişkin bir soru üzerine Koca, nereden kaynaklandığı tam bilinmediğini ama ağırlıklı olarak hayvan pazarından çıktığının kabul edildiğini söyledi."Dört tane koronavirüs tipi artık mevsimsel grip olarak tanımlanıyor"Sağlık Bakanı Koca, virüsün, "yeni tip denilen, mutasyona uğrayan koronavirüs, bir grup virüs ailesi" olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti"Bugüne kadar şu an bildiğimiz 6 alt grubu var. Sars da bir koronavirüs tipiydi. Diğer dört tane koronavirüs tipi artık mevsimsel grip olarak tanımlanıyor ama bu virüs mutasyona uğradığı, farklılaştığı için bu virüsün tipi, yayılımı nasıl bir etki göstereceği konusu bilinmiyor ve her geçen gün yeni bir bilgiyle karşılaşmış oluyoruz. Onun için Bilim Kurulu bu dönemde son derece önemli. Yapılan çalışmalar, bilgilerle birlikte her gün farklı bir alınması gereken tedbir varsa bunu takip etmiş oluyoruz."Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) virüsü "Kovid-19" olarak belirlemesinin nedeninin de ilk vakanın 31 Aralık 2019'da görülmesinden kaynaklandığını söyledi.Kum'daki virüsün kaynağının Vuhan olup olmadığına ilişkin soruya Bakan Koca, Kum kentine Çin kaynaklı gelişlerle bu salgının bulaştığını, kaynağın yine Çin olduğunu aktardı.Sosyal medyada yer alan koronavirüs vakalarının gizlendiğine ilişkin iddiaların sorulması üzerine Koca, 1 milyonun üzerinde sağlık çalışanları bulunduğunu belirterek, "Pozitif olan bir vakayı tedavi etmek zorunda değil misiniz? Bu süreçte yakın takip edilen ve izole edilmeden tedaviye alabilme şansınız var mı?" diye sordu. Koca, laboratuvar sonucu "pozitif" olup, "negatif" açıklanan bir hastaya, müdahale yapmadan, izole etmeyen bir yaklaşımın ülkenin neresinde olduğunu sorarak, sonucun gizlenemeyeceğini, hastanın riske edilemeyeceğini belirtti."Bu hastayı tedavi etmeyip, evine mi göndereceksiniz?" diye soran Koca, "Bu hastalık devamında tedavisinin mutlak yapılması, takip edilmesi gereken, hastanın bu süreçte solunum yetmezliği, yoğun bakım şartları dahil olmak üzere birçok ihtiyaç duyabileceği bir tedavi zinciri var. Bu tedavi zincirini bir tarafa atıp, 'Sonucunuz negatif, eve gidebilirsiniz' mi denecek? Böyle bir şey olabilir mi? Vatandaşımız bu noktada çok rahat olsun. Biz ülkeye o virüsün girişini önleme çabası içindeyiz. Bilim Kurumumuzla, uzman ekibimizle, bakanlık olarak çalışanlarımızla elimizden gelen bütün tedbirleri alma noktasında hassasiyet gösteriyoruz." değerlendirmesini yaptı."Masrafı neyse verilsin, o ülkede 14 günleri tamamlansın"Koca, bir ülkeden içinde şüpheli bir vakanın bulunduğu bilgisiyle Türkiye üzerinden transiti olan bir bir uçağı, Türkiye'de indirmemek üzere saatlerce uğraştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:"Ben, kendim uğraştım. İndirmedik. Yakıt ikmali için bile indirmedik. Yakıt ikmali için bir başka ülkeye indirildi. İçinde Türk vatandaşımız olsaydı yaklaşımımız farklı olacaktı, Türk vatandaşı olmadığı için indirmedik devamında bir Avrupa ülkesinde indirildi. O Avrupa ülkesinde de nasıl yaklaşıldığını biliyoruz. Peki mürettebatımızı ne yaptık? Türk Hava Yolları uçağıydı. '14 gün o ülkede kalıyor olacaksınız, her biriniz bir odada' dedik, yine almadık ülkeye. 'Masrafı neyse verilsin, o ülkede 14 günleri tamamlansın' dedik. O hassasiyeti niye gösteriyoruz? Çünkü kaynağın dışarısı olduğunu biliyoruz. Ülkeye bu girişin mümkün mertebe her türlü tedbirin alınarak önlenmesi gayreti."(Sürecek)