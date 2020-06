Sağlık Bakanı Koca, AB büyükelçilerine Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesini anlattı

Kaynak: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa Birliği (AB) üyesi 26 ülkenin büyükelçileriyle yaptığı online toplantıda, Türkiye 'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesini anlattı.Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Koca, AB ülkelerinin büyükelçileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine dair büyükelçilere kapsamlı bir sunum yapan Koca, sağlık alanında her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti.Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından organize edilen toplantıya, 26 AB üyesi ülkenin büyükelçisi katıldı.Fahrettin Koca sunumunda, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde salgın sürecini soğukkanlı ve kararlı bir şekilde yürüttüğünü vurguladı."Bu başarılı mücadelemizi ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum" diyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hepinizin bildiği gibi AB'ye tam üyelik Türkiye'nin stratejik hedefidir. Salgın süreci göstermiştir ki; Türkiye sadece siyasi ve ekonomik alanda değil, sağlık alanında da AB'ye büyük güç katacaktır. Yeni vaka sayımıza oranla hastaneye yatış gerektiren, yoğun bakımda takip edilen hasta sayımız her geçen gün azalmaktadır. Son bir ayda ölen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 74,6'dır. Toplam ölümlerin yüzde 93'ü 65 yaş üstü vatandaşlarımızdır. Günlük 50 binin üzerinde test yapma kapasitesine sahibiz. Şu ana kadar yaptığımız toplam test sayısı ise 2 milyon 209 bin 583'tür."Salgının ilk gününden itibaren alınan önlemleri, tanı ve tedavi uygulamalarını özetleyen Koca, Türkiye'nin Bilim Kurulunun onayıyla kendine özgü bir yaklaşım sergilediğini söyledi.Erken tedavi protokolleri sayesinde yatan hastalardaki pnömoni gelişme oranını yüzde 60'tan yüzde 3'e düşürdüklerini açıklayan Koca, bu sayede yoğun bakıma giren hastalarda da vefat oranının yüzde 58'den yüzde 7'ye kadar düştüğünü belirtti.Koca şunları kaydetti:"Sizin de yakından takip ettiğiniz üzere, Türkiye'deki rakamların seyri, oldukça başarılı bir süreç yönettiğimizi açıkça ortaya koymuştur. Özellikle tüm dünyada yaşlı mortalitesinde çok ciddi sorun yaşanırken, ülkem etkin tedavi yöntemleri ve düşük mortalite oranları ile ön plana çıkmaktadır. Bunda yaşlı nüfusun evlerde sıkı korumaya alınmasının önemi olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulumuz ve DSÖ'nün teknik belgelerinin rehberliğinde hazırlanan normalleşme planımızı uygulamaya koyduk. Kastettiğimiz normal, salgın koşulları altında vatandaşlarımızın hayatlarını mümkün olan en iyi şekilde sürdürebilecekleri şekilde tasarlanmış bir Kontrollü Sosyal Hayat'tır. Bu süreçte karamsarlığa düşmeden ve aynı zamanda rehavete de kapılmadan başarılı olmayı umuyoruz."Türkiye'nin tanı kiti ve kişisel koruyucu ekipmanlar başta olmak üzere 102 ülke ve bazı uluslararası kuruluşlar için tıbbi malzeme tedarikine destek verdiğini hatırlatan Koca, kişisel koruyucu ekipmana ilaveten solunum cihazı üretildiğini de vurguladı. Koca, "Bu cihazlarından bugüne kadar 4 binin üzerinde ihraç ettik." bilgisini paylaştı."Bugüne kadarki yaşadığı her krizden güçlenerek çıkmasını bilen AB'nin örnek bir dayanışma ile bu krizden de güçlenerek çıkacağına inanıyorum." diyen Koca, kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldiğini bildirdi.Gelecek günlerde Türkiye'nin sağlık turizminin önemli bir destinasyonu olacağını kaydeden Koca, toplantının sonunda büyükelçilerin sorularını yanıtladı.