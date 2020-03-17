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Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapıyor.

17.03.2020 23:59 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:04
Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapıyor..
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : fahrettin koca, Ekonomi

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