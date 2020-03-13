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Sağlık Bakanı Koca: "Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına...

Sağlık Bakanı Koca: "Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz.

13.03.2020 18:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:24
Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: "Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler : fahrettin koca, Politika

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