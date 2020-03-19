Sağlık Bakanı Koca: "Amerika'ya 500 bin yerli tanı kiti siparişi aldık ve gönderdik"
Sağlık Bakanı Koca: "Amerika'ya 500 bin yerli tanı kiti siparişi aldık ve gönderdik" " Avrupa ve Amerika olayın farkına varmamışken ülkemizde hastalık hakkında ilk rehber hazırlıkları başladı ve bilim kurulu bu rehberi hızla yayınlamış oldu" -"Termal kamera uygulamasıyla 4 milyon 600 bin...
19.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:42
Sağlık Bakanı Koca: "Amerika'ya 500 bin yerli tanı kiti siparişi aldık ve gönderdik" " Avrupa ve Amerika olayın farkına varmamışken ülkemizde hastalık hakkında ilk rehber hazırlıkları başladı ve bilim kurulu bu rehberi hızla yayınlamış oldu"- "Termal kamera uygulamasıyla 4 milyon 600 bin yolcumuzu kontrolden geçirdik"-"Toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakımı kapasitemiz söz konusu"-"Yatak sayımız Avrupa ortalamalarının altındadır"-"Laboratuvarımızda 40 gündür kullanılan yerli tanı kiti başka ülkelere de satıldı"
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Sağlık Bakanı Koca: "Amerika'ya 500 bin yerli tanı kiti siparişi aldık ve gönderdik"
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, fahrettin koca, Avrupa, Termal, Sağlık