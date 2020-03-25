Sağlık Bakanı Koca: "Asla hekimlerimizi çalışanlarımızı maskesiz eldivensiz ekipmansız bırakmayacağımıza emin oldun. Aslında N95 siz taşıyan bir kişiyseniz temas ettiğiniz kişiyi koruyan bir maske değil. Biz bu dönemde sağlık çalışanlarımızı ve vatandaşlarımızı asla malzemesiz bırakmayacağız. Bunu da buradan söylemek istiyorum."-"Pandemi hastanesi olanlar belli, hamile olanlarında diğer servislerde tedavileri sağlanıyor. Kamu evden çalışmaya başladı. Özel sektörün de buna uyum sağlamasını bekliyoruz"

Kaynak: İHA