Sağlık Bakanı Koca: "Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vaka olduğunu bildirdi.
16.03.2020 00:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 00:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vaka olduğunu bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, "Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var." ifadelerini kullandı.
Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, "Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var." ifadelerini kullandı.
Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA
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