Sağlık Bakanı Koca, Bahreynli mevkidaşıyla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bahreyn Krallığı Sağlık Bakanı Faika Said El Saleh ile bir araya geldi.Koca'nın, Bahreynli mevkidaşı ve beraberindeki heyet ile görüşmesinin ardından Bakanlık'ta ortak basın toplantısı düzenlendi.Bakan Koca, burada yaptığı konuşmada, Bahreyn Krallığı ile ilişkilerin ortak tarihi ve kültürel bağların da katkısıyla dostluk, kardeşlik ve fayda temelinde devam ettiğini belirterek, iki ülke arasında çeşitli alanlarda imzalanan anlaşmaların da ikili ilişkilerin esasını ve hukuki zeminini oluşturduğunu söyledi. Türkiye 'nin Bahreyn'i önemli bir ticari ortak olarak gördüğünü dile getiren Koca, iki ülke arasında devlet başkanları düzeyinde gerçekleştirilen ziyaretlerin bunun bir göstergesi olduğuna işaret etti.Bakan Koca, tüm dünyada stratejik bir alan olarak kabul edilen sağlık alanındaki ilişkilerin Bahreyn ile 2006'da imzalanan iş birliği anlaşması çerçevesinde devam ettiğini dile getirerek, "Bahreyn ile sağlık alanındaki faaliyetlerimize yeni bir soluk getirmeye hazırız. Türkiye olarak sağlık alanında devrim niteliğinde bir reform sürecinden geçtik ve reformlarımıza devam ediyoruz. Bu tecrübelerimizi dost ve kardeş ülkeler ile paylaşıyoruz. Paylaşmaya da devam edeceğiz." dedi.Sağlık alanında ortak çalışma grubu oluşturulduBahreyn ile sağlık alanında ortak bir çalışma grubu oluşturduklarını söyleyen Koca, gelecek süreçte çalışma grubunun bir araya geleceğini bildirdi.Türkiye'nin ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe çok büyük ilerlemeler kaydettiğine dikkati çeken Koca, yerli sanayi ile Bayreynli muhatapların bir araya gelerek ticari faaliyetlerini artırmalarının her iki ülkenin de menfaatine olacağını belirtti.Koca, bakanlık bünyesinde kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) ile beraber tüm faaliyet alanlarında iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.Bahreyn Krallığı Sağlık Bakanı Saleh de iki ülke arasındaki ilişkilerin birçok alanda devam ettiğini belirterek, "Türkiye ile iş birliğine her zamankinden çok önem veriyoruz. Sağlık sistemimizde iyileştirmeyi düşündüğümüz alanların hemen hepsinde Türkiye'nin çok büyük bir tecrübesi bulunmaktadır." diye konuştu.Bahreyn'den tedavi amaçlı Türkiye'ye çok sayıda hasta geldiğine dikkati çeken Saleh, şöyle devam etti:"İş birliğimizi başka alanlarda da hızlandırmak istiyoruz. Sağlık turizminde başlattığımız çalışmaları ihtiyaç duyduğumuz diğer alanlara da yaygınlaştırmak istiyoruz.Bahreyn'de sağlık sistemimizi biz de reformdan geçiriyoruz. Sağlık sigorta sistemini uygulamaya geçiyoruz ve bu konuda da Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyacağız."Saleh, ziyareti kapsamında Ankara Şehir Hastanesini de görme fırsatı bulduğunu, buradaki sistemden çok etkilendiğini söyledi.