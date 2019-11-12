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Sağlık Bakanı Koca: "Benim alkışa ihtiyacım yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Benim alkışa ihtiyacım yok. Bugün sizlere, sizlerden alınan yetkiyle yapılan hizmetleri sunmaya, eksiklerimizi görmeye geldik.

12.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:37Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Benim alkışa ihtiyacım yok. Bugün sizlere, sizlerden alınan yetkiyle yapılan hizmetleri sunmaya, eksiklerimizi görmeye geldik. Buraya şov yapmaya gelmedim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve Sağlık Bakanlığı ile ilgili sunum yaptı. Sunum sonunda bürokratlar Bakan Koca'yı alkışladı. Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri Koca'ya tepki gösterdi. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan oturuma ara verdi.

Ara verdikten sonra Komisyon Başkanı Elvan, Bakan Koca'ya söz verdi. Koca, alkışın nereden koptuğunu bilmediğini söyleyerek, "Bunu benim organize ettiğim noktaya götüren milletvekillerine, bu noktada bize inanın. Benim alkışa ihtiyacım yok. Bugün sizlere, sizlerden alınan yetkiyle yapılan hizmetleri sunmaya, eksiklerimizi görmeye geldik. Buraya şov yapmaya gelmedim. Bu konuda kusura bakmayın. Organize bir iş olmadığını, arkadaşların heyecanını bağışlayın" dedi. - ANKARA

Politika

Kaynak: İHA

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