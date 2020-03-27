Sağlık Bakanı Koca: "Bilim Kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir, belli bir süreliğine belli...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
27.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:07
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "Bilim Kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir, belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş hayattır, geçlci hayat tarzıdır."
Kaynak: AA
Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel