Haber, Son Dakika, Haberler

SAĞLIK BAKANI KOCA BU FOTOĞRAF İLE UYARDI

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk fotoğrafını paylaşıp uyarıda bulundu.

06.05.2020 09:09 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:14
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk fotoğrafını paylaşıp uyarıda bulundu.
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan üç günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'un cadde ve meydanlarında hareketlilik yaşanıyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan yoğunluk dikkat çekti. İstiklal Caddesi'nde çoğu kişi maske takarak gezerken bazı kişilerin ise maskesiz olduğu görüldü. Sosyal mesafe kuralları ise çoğu kişi tarafından ihlal edildi.
DHA'nın servis ettiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "İstiklal caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım" uyarısında bulundu. SAĞLIK BAKANI KOCA BU FOTOĞRAF İLE UYARDI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Afrika’da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100’den fazla kişi öldü Haberler
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak Haberler
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
’Bir çay söyler misin?’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı Haberler
"Bir çay söyler misin?" dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
ABD’de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı Haberler
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Survivor’da yarışma stratejisi tutmayan Mert’e Aycan’dan tepki: Bundan sonra ben yokum Haberler
Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım’a sevdiği için iki koli kestane aldı Haberler
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ’a soruşturma açtı Haberler
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
İBB’nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu Haberler
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
Haberler››Güncel››SAĞLIK BAKANI KOCA BU FOTOĞRAF İLE UYARDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:35: Japonya'da korona virüs tedavisi için geri sayım - Haber 10:34: Bursa'da 4 apartmanda uygulanan karantina kaldırıldı - Haber 10:34: (Özel) Dedesinin otomobilini 45 yıl sonra bulup satın aldı - Haber 10:34: Van'da çöreğin arasına gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi - Haber 10:34: Bankacılık sektörü Covid-19'a hazırlıklı yakalandı - Haber 10:19: Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor - Haber 09:47: Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler - Haber 09:33: Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu - Haber 09:17: Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı - Magazin 07:48: Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız - Magazin