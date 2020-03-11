Sağlık Bakanı Koca: "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test...
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı" "Koronavirüs çıkan hasta erkektir ve virüsü Avrupa temaslı aldığı bilinmektedir.
11.03.2020 01:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 01:21
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı""Koronavirüs çıkan hasta erkektir ve virüsü Avrupa temaslı aldığı bilinmektedir. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Erken tanı almıştır. Hastanın sağlık durumu iyi""Hastanın aile bireyleri ve yakın çevresindekiler de gözetim altında""Karantinaya alınmış bir hasta toplumu tehdit edemez" "Bugüne kadar gösterdiğimiz başarı sonrası için mücadelemizin kolay olacağının garantisi. Bu küresel sorun ile ulusal mücadele vereceğiz" "Şeffaf davranma çerçevesinde bunu açıklama gereğini hissettik"
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Sağlık Bakanı Koca: "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test...
Etiketler : fahrettin koca, Koronavirüs, Genel
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