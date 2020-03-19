Sağlık Bakanı Koca çağrı yaptı, Siirtliler destek verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına destek çağrısı üzerine Siirtli vatandaşlar balkonlara, camlara çıkarak saat 21.00'de sağlıkçılar için alkış tuttu.Ülkemize gelen korona virüs salgınından dolayı zor günler geçirdiğimiz bu dönemde sağlık çalışanlarının gösterdiği üstün performansı takdir eden Bakan Koca, "Milletimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'de milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" dedi.Sağlık Bakanı Koca'nın bu çağrısına Siirtli vatandaşlar balkon ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkış tuttu. - SİİRT

Kaynak: İHA