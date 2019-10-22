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Sağlık Bakanı Koca Ceylanpınar'da

Sağlık Bakanı Koca Ceylanpınar'daŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Barış Pınarı harekatında yaralanan Milli Suriye Ordusuna bağlı askerleri ziyaret etti.

22.10.2019 17:27
Sağlık Bakanı Koca Ceylanpınar'da
ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Barış Pınarı harekatında yaralanan Milli Suriye Ordusuna bağlı askerleri ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Akçakale'deki temaslarının ardından Ceylanpınar ilçesine geldi. Ceylanpınar Devlet Hastanesine geçen koca burada Barış Operasyonunda yaralanan Suriye Milli Ordusundaki askerleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Koca'ya Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kaymakam Mehmet Keklik ve sağlık çalışanları eşlik etti.
Sağlık çalışanları ile topluca fotoğraf çektiren Bakan Koca ilçeden ayrıldı.
Sağlık Bakanı Koca Ceylanpınar'da

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Kaynak: İHA

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