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Sağlık Bakanı Koca, Ceylanpınar'da incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde incelemelerde bulundu.

22.10.2019 16:12Sağlık Bakanı Koca, Ceylanpınar'da incelemelerde bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde incelemelerde bulundu.
Koca, Akçakale'deki ziyaretlerinin ardından bir diğer sınır ilçesi olan Ceylanpınar'a geçti.
Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde çalışmalarla ilgili bilgi alan Koca, daha sonra Koordinasyon ve Harekat Merkezi'ni ziyaret etti.
Koca'ya ziyaretinde, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik de eşlik etti.
Bakan Koca, buradaki temaslarının ardından Mardin'in Nusaybin ilçesine hareket etti.

Politika

Kaynak: AA

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