Sağlık Bakanı Koca: "Daha önce 5 ülkeye uçuş yasağı konmuştu.
Sağlık Bakanı Koca: "Daha önce 5 ülkeye uçuş yasağı konmuştu.
13.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:30
Sağlık Bakanı Koca: "Daha önce 5 ülkeye uçuş yasağı konmuştu. Şimdi 9 ülkeye daha bu yasak konuluyor."
Kaynak: AA
Etiketler : fahrettin koca, Politika
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