SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AŞIK VEYSELLİ ENGELLİLER HAFTASI KUTLAMASI

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AŞIK VEYSELLİ ENGELLİLER HAFTASI KUTLAMASIİSTANBUL,(DHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı, Aşık Veysel'in "Hiçbir Türlü Bulamadım Ben Beni" türküsüyle Engelliler Haftası'nı kutladı.

16.05.2020 21:51 | Son Güncelleme: 16.05.2020 21:53
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AŞIK VEYSELLİ ENGELLİLER HAFTASI KUTLAMASI
İSTANBUL,(DHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı, Aşık Veysel'in "Hiçbir Türlü Bulamadım Ben Beni" türküsüyle Engelliler Haftası'nı kutladı.
Twitter hesabından Aşık Veysel'in, "Hiçbir Türlü Bulamadım Ben Beni" türküsünü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımla birlikte yaptığı açıklamada, "Engelsiz insan var mı ki 'engelli" diyoruz' Hepimiz, belki de hiç bilmediğimiz engellere sahibiz. Daha iyi bir insan olabilmemizin önündeki her özelliğimiz aslında bir "engel". Engelleri aşanlarsa, tıpkı Aşık Veysel gibi içindeki insana ulaşanlar. Engelliler Haftası kutlu olsun" dedi. SAĞLIK BAKANI KOCA’DAN AŞIK VEYSELLİ ENGELLİLER HAFTASI KUTLAMASI

Kaynak: DHA

Etiketler: Aşık Veysel Şatıroğlu, Engelliler Haftası, Fahrettin Koca, Güncel, Haber

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