Sağlık Bakanı Koca'dan gece yarısı Koronavirüs açıklaması: Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi...

T24 Haber MerkeziSağlık Bakanı Fahrettin Koca, salı gününü çarşambaya bağlayan gece yarısı 01.00 sıralarında düzenlediği basın toplantısında, 'Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının teşhis edildiğini, hastanın virüsü Avrupa temasından aldığını erkek olan hasta ile yakınlarının gözlem altına alındığını' duyurdu. Hastanın hangi şehirde olduğu konusunda bilgi vermeyen, ancak genel durumunun iyi olduğunu belirten Koca, "Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi vermek istiyorum. Bugün akşam bir vatandaşımızın Koronavirüs testi pozitif çıktı. Hasta tecrit edilmiştir ve erkektir" dedi.Sağlık Bakanı Koca, bakanlığının Bilkent'teki binasında acil bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Koronavirüs ile ilgili olarak "Avrupa ülkeleri bizim aldığımız tedbirleri almadılar" sözleriyle başlayan Koca, 'küresel salgınların kaçınılmaz sonuçları olduğunu, bazı sonuçları önlemenin maalesef mümkün olmadığını' belirterek şu açıklamayı yaptı:"Çin'in Vuhan kentinde bulunan tam 90 gün önce ortaya çıkan yeni Koronavirüs başka bir çok ülkeye buluşmasına, küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye olarak süreçte büyük bir başarı gösterdik. Komşu ülkeler bizim aldığımız sıkı tedbirleri almadılar. Bizim strateji ve disiplinli eylem planında direncimiz hiçbir şekilde azalmadı. Küresel salgınların bildiğiniz gibi kaçınılmaz tarafları var. İnsanların ülkeden ülkeye hareket olduğu dünyada direnç hangi düzeyde olursa olsun bazı sonuçları önlemek maalesef mümkün değil. Eğer dünyayla ilişkimizi tümden kesmiş olabilseydik şu an karşınızda olmazdım. Bu an burada olmamın nedeni bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır."Bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı""Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Tanı yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir."Aile bireyleri ve yakınları gözetim altındadır""Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyeti korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Tanı erken konulmuştur virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Ülkemiz yayılmayı önleyici tedbirler alınmıştır. Bu hastalığın ülkenin her bir yerinde görülme ihtimale karşı sağlık personeli hazırlığını bitirmişti.

Kaynak: DailyMotion.com