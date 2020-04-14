Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sağlık Bakanı Koca'dan korona virüs ile ilgili paylaşım

ağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip korona virüse ilişkin, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz.

14.04.2020 07:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 07:50
ağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip korona virüse ilişkin, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Korona virüsü işte böyle yeneceğiz" dedi.
Koca, sosyal medya hesabından, bir sağlık görevlisinin korona virüsle mücadeleye yönelik uyarılarının yer aldığı bir video paylaştı.
"Birlikte Yeneceğiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda Koca, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Korona virüsü işte böyle yeneceğiz" ifadelerine yer verdi.
(Mehmet Kalay - Muhammet Mücahit Dereli,) Sağlık Bakanı Koca’dan korona virüs ile ilgili paylaşım

Kaynak: İHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
FETÖ’nün İsveç’e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
10 Nisan’daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk Haberler
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı Haberler
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı
Babacan’dan Soylu’nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum Haberler
Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Survivor’da gerginlik! Acun, oyun oynamak istemeyen Nisa’ya sert çıktı Haberler
Survivor'da gerginlik! Acun, oyun oynamak istemeyen Nisa'ya sert çıktı
Haberler ›› Güncel ››Sağlık Bakanı Koca'dan korona virüs ile ilgili paylaşım - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:10: (Özel) Ambulansların korona vak'alarına müdahale süreci görüntülendi - Haber 09:10: Edirne dronla havadan da dezenfekte ediliyor - Haber 09:09: Başkan Büyükakın; ''Kocaeli turizmde parlayan bir yıldızdır'' - Haber 09:04: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek - Haber 09:04: Koronavirüs Alışveriş ya da Kargo Paketlerinden Bulaşır mı? - Haber 07:42: İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü - Haberler 00:36: Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti - Magazin