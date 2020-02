Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: (1)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde şu ana kadar yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır." dedi.

Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde bugün altıncı kez yapılan toplantısında son gelişmeler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Alanında uzman bilim adamlarından oluşan Kurul'un yaklaşık 20 gündür çalışmalarına devam ettiğini belirten Koca, gelişmeler doğrultusunda her gün alınan tedbirlerin gözden geçirildiğinin altını çizdi.

Koca, Bakanlığın Bilim Kurulunca yapılan öneriler doğrultusunda tüm tedbirleri titizlikle hayata geçirdiğini ifade ederek, yeni koronavirüs hastalığının tanı, tedavi ve korunma önlemlerini içeren rehberin dünyada koronavirüse karşı bilgilendirme amacıyla ilk hazırlanan rehber kitapçıklardan biri olduğunu söyledi.

Koca, rehberin hem Dünya Sağlık Örgütü hem Çin hem de diğer ülkelerden gelen verilere göre sürekli olarak güncellendiğini ve Bakanlığın internet sitesinde erişime açık olduğunu belirtti.

Türkiye'de bu virüse karşı ciddi bir hazırlığın olduğuna dikkati çeken Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Hatta Dünya Sağlık Örgütü, ülkemizin aldığı tedbirleri ve hazırlık kapasitesini takdir eden bir açıklama da yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti olarak geçmiş tecrübelerimiz, güçlü sağlık örgütümüz ve dinamik kadromuz sayesinde bu konuda en önce harekete geçen ülkelerden biriyiz. Hastalığın çıkış noktasının Çin'in Vuhan kenti olduğunu biliyoruz. Şu ana kadar Çin'de görülen vaka sayısı 14 bin 628'e ulaşmıştır. Bu vakaların 348'i tedavi edilebilmiş, 305'i ise hayatını kaybetmiştir. Başta Uzak Doğu olmak üzere hastalık toplam 26 ülkede daha görülmüştür. Çin dışındaki ülkelerde görülen hasta sayısı şu an itibarıyla 177 olmuştur.

Dünya Sağlık Örgütü Filipinler Temsilcisinin açıkladığına göre, Filipinler'de bir Çin vatandaşı kaybedilmiştir. Hastalığın bulaştığı kişiler arasında 15 yaş altında şu ana kadar bildirilen bir vaka bulunmamaktadır. Ölümler ise daha ziyade 65 yaş üstü kişilerde olmaktadır."

"14 gün boyunca hastane ortamında takip edilmesine karar verildi"

Türkiye'deki duruma ilişkin da bilgi veren Koca, "Ülkemizde ise şu ana kadar yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır. Dün ulusal viroloji laboratuvarımızda çalışılan 18 numune olmuştur. Bunların sonucu da negatif çıkmıştır." diye konuştu.

Özellikle virüsün Türkiye'ye girişinin engellenmesi için büyük gayret gösterildiğini vurgulayan Koca, alınan her türlü tedbirin ve gelişmenin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldığını anımsattı.

Bakan Koca, bilgilendirmelerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti olarak önceliğin halk sağlığının korunması olduğunu ifade eden Fahrettin Koca, tüm imkanların vatandaşların güvenliği, sağlığı ve refahı için seferber etme anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dışişleri Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımızla birlikte başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın hiçbirinde hastalık belirtisi söz konusu değildir. Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda tecrübeli sağlık ekibimizle gelişmeleri takip ediyoruz. Aslında tahliye edilen kişiler, uzun süredir Çin'de olup izole durumdaydılar. Sağlıklı olduklarından büyük oranda emin olmakla birlikte riski sıfırlamak için Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda onların 14 gün boyunca hastane ortamında takip edilmesine karar verildi. Bu süre sonunda normal günlük hayatlarına döneceklerdir.

Bu amaçla organize ettiğimiz Zekai Tahir Burak Hastanemizde vatandaşlar, sağlık personeli, uçak mürettebatı dahil uçakta bulunan herkes hastanemizde takip edilmektedir. Şu ana kadar hepsinin sağlık durumları iyidir ve herhangi bir hastalık bulgusu da yoktur."

Her gün düzenli olarak toplanan Bilim Kurulu'nun gelişmeleri yakından takip ettiğini hatırlatan Koca, yeni bilgiler ışığında oluşan görüş ve önerilerin hayata geçirildiğinin altını çizdi.

Koca, vatandaşların da bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da güncel bilgilerle haberdar edileceğini dile getirdi.

"Solunum enfeksiyonu olan öğrencilerin evde istirahat etmesine özen gösterilmeli"

Okulların yarın açılacağını hatırlatan Koca, "Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtmek isterim." dedi.

Kış aylarında olunduğu için solunum yolu enfeksiyonlarında artış görüldüğünü dile getiren Koca, solunum yolu enfeksiyonlarının öksürük ve hapşırma sonucu havaya saçılan damlacıklarla bulaştığını anımsattı.

Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Bu yüzden velilerimizin dikkatini çekmek ve alınması gereken bazı tedbirleri hatırlatmak istiyorum. Okullarda kış ayları da dahil sınıflar ve diğer kapalı alanlar sık havalandırılmalıdır. Eller, sık yıkanmalı, kirli eller ile göz, burun ve ağza dokunmaktan kaçınılmalıdır. Özellikle hapşırma ya da öksürme sonrasında, ellerin su ve sabun ile iyice yıkanması önemlidir. Öksürüldüğünde veya hapşırıldığında mendil ya da mendil bulunmadığı durumlarda dirsek içi ile kapatılmalıdır. Kağıt mendil kullanıldıktan sonra çöp kovasına atılmalı ve eller yıkanmalıdır. Solunum enfeksiyonu olan öğrencilerin evde istirahat etmesine özen gösterilmelidir. Hastalık döneminde bol sıvı tüketilmeli, beslenmeye dikkat edilmeli, özellikle taze sebze ve meyve tüketilmelidir. Bilim Kurulunca hazırlanan bilgilendirme notları Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla tüm velilerimize ulaştırılacaktır."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son olarak tekrar vurgulamak isterim ki bugüne kadar hiçbir vatandaşımızda yeni bir koronavirüs görülmemiştir. Vatandaşlarımızın farkındalığının yüksek olması önemlidir. Özellikle mevsimsel gribin yaygın olduğu bugünlerde bilinçli davranmak daha önem kazanmaktadır." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA