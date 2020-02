Sağlık Bakanı Koca'dan "koronavirüs" açıklaması Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den getirilecek 42 yolcunun hem Çinli yetkililer hem de oraya gönderilen 6 kişilik sağlık ekibi tarafından kontrol edildiğini ve hiçbirinde en ufak bir hastalık belirtisi olmadığını bildirdi.Bakan Koca, Bakanlıkta Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına verilen arada düzenlediği basın toplantısında, "yeni tip koronavirüs" konusundaki güncel gelişmeler ve Çin'den tahliye edilen vatandaşlar hakkında açıklamalarda bulundu.Bunun ilk günden itibaren büyük bir ciddiyetle ele aldıkları bir konu olduğunu belirten Koca, "1 Şubat saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde, ABD, Fransa, Avusturalya, Almanya ve Kanada dahil olmak üzere 26 ülkede toplam 11 bin 791 vaka görüldü. Bu sayının yüzde 99'unun Çin'de olduğunu da hatırlatmak istiyorum." dedi.Virüsün dün ilk kez İspanya ve İsveç'te görüldüğünü aktaran Koca, tamamı Çin'de olmak üzere 259 kişinin hayatını kaybettiğini, 243 vakanın da tedavi sonrası taburcu edildiğini belirtti. Koca, yaşamını yitiren kişilerin büyük çoğunluğunun, risk grubu denilen ve kronik hastalığı bulunan 65 üstü, bağışıklığı düşük kişiler olduğunu söyledi.Salgın Hastalıklar Koordinasyon Merkezinden dünyadaki tüm gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini belirten Koca, Dünya Sağlık Örgütü herhangi bir uyarı bildirmeden, tedbir alınmasını önermeden ve dünyanın birçok ülkesi bu virüsü tehdit olarak algılamadan önce hastalığın ilk görüldüğü günden yaklaşık 10 gün sonra Türkiye'nin önlemleri adım adım hayata geçirdiğini bildirdi.Bu önlemleri, oluşturulan bilim kurulunun önerileri doğrultusunda hayata geçirdiklerini dile getiren Koca, dün Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Direktörü'nün bu konuda "Türkiye hali hazırda erken teşhis, izole etme ve takibe alma konularında güçlü önlemler almıştır" değerlendirmesinde bulunduğunu kaydetti.Bakan Koca, yeni tip koronavirüs ile ilgili tedbirleri bizzat yerinde inceleyerek denetimleri yaptığını, negatif basınçlı izolasyon odalarını, sedyeleri, bölgeden uçuşların geldiği tek havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nda termal kameraları ve alınan diğer önlemleri yerinde gördüğünü ifade etti. Sağlık personeliyle bu tedbirleri yerinde değerlendirme imkanı bulduğunu aktaran Koca, Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerinin devrede olduğunu bildirdi. Koca, havalimanlarında ülkeye giriş yapan yolcuların termal kameralarla tarandığını söyledi."Hiçbirinde en ufak bir hastalık belirtisi yok"THY'nin uçuşlarını durdurma kararı aldığını anımsatan Koca, "THY, Çin'den son uçuşlarını tamamlamış oldu. Şu ana kadar toplamda 13 bin yolcu tarandı ve herhangi bir şüpheli yolcuya şu ana kadar rastlanmadı." diye konuştu.Farklı illerden bildirilen vaka sayısının önceki gün 70 olduğunu, şu an itibarıyla 88 kişiden şüpheli numune alınarak ulusal viroloji laboratuvarında analiz edildiğini belirten Koca, "Şu ana kadar Türkiye'de kesin olarak yeni koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı." ifadesini kullandı.Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm imkanları vatandaşların güvenliği, sağlığı ve refahı için seferber etme anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Koca, "Hastalığın kol gezdiği bir dönemde tamamen sağlıklı olan vatandaşlarımızı bırakarak, onları riske atamazdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Dışişleri ve Savunma bakanlarımızla koordinasyon halinde bu süreci götürdük." dedi.Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400-M tipi uçağın dün öğle saatlerinde Ankara'dan havalandığını anımsatan Koca, uçakta 2 enfeksiyon hastalıkları doktoru ve 4 enfeksiyon kontrol personelinin bulunduğunu belirtti. Koca, gece yarısı Vuhan'a ulaşan uçakla TİKA ve Sağlık Bakanlığınca gönderilen bin biyolojik tehlike tulumu, 100 bine yakın maske, medikal koruyucu gözle ve benzeri tıbbi malzeme yardımının da Çinli yetkililere teslim edildiğini, Çin hükümetinin konuyla ilgili teşekkürlerini ilettiğini söyledi. Koca, Çin halkının bu felaketi bir an önce atlatmasını diledi.Bakan Koca, "Aileleriyle birlikte 32 Türk vatandaşı, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere toplamda 42 yolcumuz hem Çinli yetkililer hem de oraya gönderdiğimiz 6 kişilik sağlık ekibimiz tarafından kontrol edildi. Hiçbirinde en ufak bir hastalık belirtisi olmadığını rahatça söyleyebiliriz. Zaten böyle bir durum olsaydı, yani şüpheli bir şey olsaydı onun uçuşuna da izin verilmeyecekti. Koruyucu kıyafetlerini ve maskelerini takan yolcularımız yol boyunca da sağlık ekiplerimizin belirlediği tüm kurallara riayet ediyorlar." diye konuştu."Tüm detaylar planlandı"Gerekli hazırlıklar yapıldıktan ve tedbirler alındıktan sonra uçağın sabah saat 07.00'de Vuhan'dan hareket ettiğini belirten Koca, şunları kaydetti:"Az önce de Moğolistan'da yakıt ikmali yaparak tekrar havalandı. Bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulumuzun 5. toplantısında Vuhan'dan tahliye edilen vatandaşlarımızla ilgili planladığımız sağlık tedbirlerini bir kez daha gözden geçiriyoruz. Eğer her şey planlandığı gibi giderse uçağımız saat 20.00 civarında Ankara Etimesgut havaalanına inecek. Uçak, hangarların arkasında en uzak alana çekilecek.Uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcular dahil olmak üzere toplam 62 kişi 17 ambulansımız ile hızlıca kendileri için hazırlanan hastaneye nakledilecek. Uçak indiğinde hangi yolcunun hangi ambulansla hastanede hangi odaya yerleşeceğine kadar tüm detaylar planlandı. Başka hasta bulunmayan Dr. Zekai Tahir Hastanemizde 14 gün tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacaklar. 3 günde bir her birinin tetkikleri alınacak. Yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek ve tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak. Maske, dezenfektan, önlük, gözlük gibi malzemelerle sağlık çalışanlarımızın sağlıkları da emniyet altına alınacak. Tekrardan ifade etmek istiyorum, Çin'den gelen vatandaşlarımızın hiçbiri hasta değil. Biz yine de Bilim Kurulumuzun önerileriyle kendilerini 14 gün misafir ederek hiçbir olasılığı ötelemek istemiyoruz."Koca, basın mensuplarından yolcularla irtibat kurma noktasında ısrarcı olmamalarını ve konuya toplumsal sorumluluk anlayışıyla yaklaşmalarını istedi."Ekipman hazır"Bakan Koca, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Çin'den gelenlerin hastanede takibi için kaç kişilik ekip hazırlandığına ilişkin soru üzerine Koca, takip edecek ekip sayısını artırmaktan ziyade, mümkün mertebe azaltmak istediklerini belirtti. Bu konuda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Koca, "Beraber geldikleri sağlık ekibi var. O ekip de aynı ortamda bulunacak." diye konuştu.Yabancı ülke vatandaşlarının tedavilerinden sonra ülkelere geri dönüşlerine izin verilip verilmeyeceğine yönelik soruya karşılık Koca, "Türkiye'de vatandaşı olmayanların, 14 gün sonrasında zaten 3 günde 1 örnekleri alınacak. En son yine örnek alınıp, negatif çıktıktan sonra artık riskin olmadığı düşünüldüğünde istedikleri yere gidebilirler." ifadelerini kullandı.Karantina sürecine ilişkin soru üzerine de Koca, Zekai Tahir Burak Hastanesine 4-5 ay önce hasta kabul edildiğini, ekipmanın hazır olduğunu, eksiklerin de tamamlandığını söyledi. Hastanenin, her hastanın tek odada kalabileceği şekilde planlandığına işaret eden Koca, enfeksiyon takipleri için de sağlık personelinin bulundurulacağını belirtti. Koca, tüm önlemlerin alındığının altını çizdi.Çin'in Vuhan kentinden getirilen kişi sayısına ilişkin Koca, "6 kişi kendi iradeleriyle gelmek istemediklerini ifade ettiler. Biz tüm Türk vatandaşlarımızı getirme yaklaşımında olmadık, daha çok talep eden vatandaşlarımızı getirmekten yana olduk. Gelmek istemeyenleri getirmek gibi bir durumumuz olamaz." değerlendirmesinde bulundu. Koca, bu kişilerin sonradan vazgeçtiğini, ancak sebeplerini bilmediklerini belirtti.Çin'e ilişkin bir seyahat kısıtlamasının söz konusu olup olmayacağı yönündeki soruya da Koca da "Bilim Kurulu bu konuda bizi yönlendirecek. Bu konuşacağımız konulardan bir tanesi. Bu konuda gelişme olursa, olmaz diyemiyorum ama Bilim Kurulu bu konuda bir karar alırsa bunu size duyurmuş oluruz." yanıtını verdi.Türkiye'de koronavirüsü görüldüğü yönündeki iddiaların anımsatılması üzerine Koca, dün öyle bir durumun söz konusu olmadığı yönünde açıklama yaptıklarını anımsattı. Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığının öneri, yaklaşım ve bilgilendirmeleri dışında başkaca, yer yer yanlış bilgilere itibar edilmemesini bir kez daha söylemek istiyorum." dedi.Elazığ'daki depremElazığ'daki deprem sonrası dün artçı depremler meydana geldiğinin hatırlatılması ve yaralı bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Koca, hastanelere ilk gün 1607 hastanın müracat ettiğini söyledi.Deprem dolayısıyla takibi devam eden 49 hastadan 4'ünün yoğun bakımda olduğunu ve durumunun iyi olduğunu söyleyen Koca, "Yüsra bebek ve annesinin genel durumu iyi ancak yoğun bakım şartlarında takip edilmesi öneriliyor. Dün ise peş peşe olan artçı deprem sonrası 112 ve kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşumuza getirilen hasta sayısı 12 oldu. Bu hastalar içerisinde yatırılarak takip edilen hasta sayısı ise iki. Yani bu 49 hastanın 2'si, dün deprem sonrası yatışı yapılan hastalar." değerlendirmesinde bulundu.Bazı illerdeki Polis Meslek Yüksekokullarının uyuz vakaları nedeniyle tatil edildiği yönündeki iddiaların anımsatılması üzerine de Koca, "Öyle bir durum yok." ifadesini kullandı.