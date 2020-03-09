Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs bilgilendirmesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütünün Koronavirüs ile ilgili son verilerini paylaştı.
09.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütünün Koronavirüs ile ilgili son verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 (yeni koronavirüs) salgınıyla ilgili son güncel verilerini paylaştı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "104 ülke, tanı konmuş toplam 109.405 hasta, 3.689 ölüm: Dünya Sağlık Örgütünün son verileriyle küresel Koronavirüs tablosu. Türkiye sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı. Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı" dedi.
(Mehmet Kalay İHA)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 (yeni koronavirüs) salgınıyla ilgili son güncel verilerini paylaştı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "104 ülke, tanı konmuş toplam 109.405 hasta, 3.689 ölüm: Dünya Sağlık Örgütünün son verileriyle küresel Koronavirüs tablosu. Türkiye sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı. Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı" dedi.
(Mehmet Kalay İHA)
Kaynak: İHA
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