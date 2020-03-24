Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüse karşı "aşı" açıklaması Açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Aşı Enstitüsünün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçtiğini bildirdi.
24.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Aşı Enstitüsünün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçtiğini bildirdi.
Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, bilim dünyamızın Kovid-19'a karşı aşı geliştirmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır." ifadesini kullandı.
Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, bilim dünyamızın Kovid-19'a karşı aşı geliştirmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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