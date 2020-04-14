Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz.

14.04.2020 02:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 02:32
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım Açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Koca, Twitter hesabından, bir sağlık görevlisinin koronavirüsle mücadeleye yönelik uyarılarının yer aldığı video paylaştı.
"Birlikte Yeneceğiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda Koca, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

FETÖ’nün İsveç’e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis’ten geçti Haberler
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçti
17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını öldürdü Haberler
17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını öldürdü
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı Haberler
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı
Hakkında spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis’te böyle görüntülendi Haberler
Hakkında spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'te böyle görüntülendi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Babacan’dan Soylu’nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum Haberler
Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum
Haberler ›› Politika ››Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım Açıklaması - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

02:32: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım Açıklaması - Haberler 02:05: Emekli astsubay kayınçosunu kafasından bıçakladı - Haberler 01:56: Elazığ'da silahlı kavga, cinayetle bitti: 1 ölü - Haberler 01:52: Tekirdağ'lı hemşireden anlamlı paylaşım - Haberler 01:11: Şehre inan ayılar ortalığı birbirine kattı - Haberler 01:01: Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı - Haberler 00:36: Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti 23:41: Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil